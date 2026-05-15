закрыть
15 мая 2026, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На войне в Украине ликвидирован известный российский актер-оккупант

13
  • 15.05.2026, 16:40
  • 5,406
На войне в Украине ликвидирован известный российский актер-оккупант

Павел Чернявский снимался в сериалах «Счастливы вместе» и «След».

В 39 лет на войне погиб российский актер Павел Чернявский, который в свое время снимался во многих телевизионных проектах, в частности, популярном когда-то комедийном сериале «Счастливы вместе». Присоединиться к оккупантам он решил в 2025 году, подписав в декабре контракт с министерством обороны России, пишет OBOZ.UA.

По данным росмедиа, Чернявский погиб еще 3 марта 2026-го в зоне боевых действий, однако известно об этом стало только теперь. Оккупанта похоронили в городе Омск, откуда он родом.

Актерскую деятельность Павел Чернявский начал в возрасте 15 лет. Он играл в постановках различных театров в Омске, а со временем начал выступать на сценах Москвы.

Постепенно Чернявскому удалось пробиться в индустрию российского кино, поэтому он начал появляться в различных лентах: «Счастливы вместе», «След», «Дублер», «Отчаянные дольщики» и других. Одним из последних его проектов был фильм о так называемой «СВО» — «Свои. Баллада о войне».

Как отмечают росмедиа, кроме актерства, Павел Чернявский также работал ведущим на различных мероприятиях. В основном он был тамадой на свадьбах.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина