На войне в Украине ликвидирован известный российский актер-оккупант 13 15.05.2026, 16:40

Павел Чернявский снимался в сериалах «Счастливы вместе» и «След».

В 39 лет на войне погиб российский актер Павел Чернявский, который в свое время снимался во многих телевизионных проектах, в частности, популярном когда-то комедийном сериале «Счастливы вместе». Присоединиться к оккупантам он решил в 2025 году, подписав в декабре контракт с министерством обороны России, пишет OBOZ.UA.

По данным росмедиа, Чернявский погиб еще 3 марта 2026-го в зоне боевых действий, однако известно об этом стало только теперь. Оккупанта похоронили в городе Омск, откуда он родом.

Актерскую деятельность Павел Чернявский начал в возрасте 15 лет. Он играл в постановках различных театров в Омске, а со временем начал выступать на сценах Москвы.

Постепенно Чернявскому удалось пробиться в индустрию российского кино, поэтому он начал появляться в различных лентах: «Счастливы вместе», «След», «Дублер», «Отчаянные дольщики» и других. Одним из последних его проектов был фильм о так называемой «СВО» — «Свои. Баллада о войне».

Как отмечают росмедиа, кроме актерства, Павел Чернявский также работал ведущим на различных мероприятиях. В основном он был тамадой на свадьбах.

