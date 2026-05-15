Тарас Загородний: Россия идет к быстрому коллапсу 3 15.05.2026, 16:17

Тарас Загородний

Экономика РФ уже повторяет путь Советского Союза.

Ряд западных изданий пишет о заметных изменениях в войне против Украины: Россия все чаще теряет инициативу, а ее экономика входит в системный кризис. На этом фоне заявления Владимира Путина о «завершении войны» выглядят не как сила Кремля, а как признак растущего давления.

Можно ли говорить, что в экономике РФ начались необратимые процессы? Как это уже влияет на положение России на фронте?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Первое: Путин ничего не собирается прекращать. Пока он будет при власти, он будет воевать.

О «завершении войны» он говорил и для внутренней, и для внешней аудитории, в том числе для Дональда Трампа. Он не может остановить войну, в том числе по экономическим причинам.

Если Россия сейчас остановит войну и резко прекратит финансирование государственного заказа на оборонку, обвал будет как в 90-е. Советский Союз тоже уничтожился, потому что не было денег на содержание огромной военной машины. А Россия уже фактически перешла на финансирование военных затрат в объемах больших, чем в Советском Союзе.

При этом Советский Союз не воевал, не находился под такими санкциями, у него еще плюс-минус были рынки Европы. Сейчас у россиян всего этого нет категорически.

Если Россия сейчас остановится, она пойдет в быстрый коллапс. Но она и сейчас уже идет к коллапсу. Посмотрите на динамику. В Кремле официально признают: по первому кварталу дефицит бюджета — 6 триллионов рублей. При том, что на весь год они планировали 3,5 триллиона. То есть фактически уже за первый квартал дефицит федерального бюджета оказался больше, чем тот, который они нарисовали себе на весь год.

Кратковременный всплеск цен на нефть не приносит им дополнительного дохода. Первые цифры — около 250 миллиардов рублей. При дефиците бюджета в триллионы рублей это просто копейки, это их никак не спасает.

Кроме того, у них обваливается экономика гражданских отраслей: угольная, металлургическая, сворачивается малый бизнес, падают доходы бюджета по этим направлениям.

Украина при этом не останавливается. Речь идет не только о фронте, но и об ударах в глубину России, чего они вообще не ждали. Сейчас идет уничтожение нефтегазовой инфраструктуры, которая является несущей конструкцией не только экономики, но и самого российского государства. Без нефти они коллапсируют, у них просто распадается экономическая система. Как это было в Советском Союзе: деньги перестают поступать, а затраты остаются огромными.

Поэтому окончание войны возможно либо после смерти Путина, либо после его смещения с власти на фоне коллапса российской экономики. Если все пойдет такими темпами, а Украина будет только наращивать удары по России, то по оптимистическому сценарию все может сойтись в одной точке уже этой осенью.

Помните, как Геннадий Зюганов выступал в панике: мол, осенью у нас может быть 1917 год. Он это чувствует и понимает, потому что для России действительно складывается взрывная ситуация. У них выборы 20 сентября, а с 1 октября запланировано повышение тарифов ЖКХ.

Украина уже в мае начала обстреливать российские НПЗ. В прошлом году такие удары начались где-то в июле. То есть Россия сейчас входит в пик потребления и жатвы с дефицитом нефтепродуктов.

Плюс Украина бьет по очень интересным точкам. Было два удара — по Перми и по Уфе. Откройте карту: это две ключевые нефтеперекачивающие точки, которые позволяют перегонять нефть из Западной Сибири. Это узловые точки.

Украина уже свободно это делает. Рязанский НПЗ мы сегодня тоже видели. Обратите внимание: если год назад что-то прилетало, но удары были слабее, то сейчас посмотрите, как все горит.

Очевидно, что Украина становится сильнее. Очевидно, что заряды взрывчатки становятся все больше. Посмотрите, как капитально все сносится. Туапсе, наверное, уже сложно говорить о существовании НПЗ как полноценного объекта.

У Украины становится все больше возможностей. И Украина останавливаться не собирается.

— Может ли Путин из-за проблем в экономике быть вынужден остановить войну и пойти на переговоры в ближайшее время?

— Путин войну останавливать не будет. Потому что у него есть публичная позиция: Украина должна подписать эти «стамбульские» соглашения. То есть сократить армию до 80 тысяч, Нацгвардию — до 40 тысяч, не иметь тяжелого вооружения с дальностью больше 40 километров, признать Крым и Донбасс российскими.

Его вторая позиция: перемирие и прекращение огня возможны только после того, как Украина покинет все четыре области. То есть должна отдать им Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области и отказаться от них. Это его публичная позиция.

В России политика работает так: царь сказал — и царь уже не может поменять свою позицию. Потому что если он ее поменяет, то потеряет и политическую власть, и жизнь. Поэтому он будет воевать до конца — пока не сдохнет или пока его не снесут.

— Многие аналитики указывают на сходство ситуации с 1917 годом. Какие неожиданные для Кремля события могут произойти из-за экономических и военных проблем?

— Опять же, все зависит от Украины. Смотрите, у России идет падение добычи нефти. Потому что им эту нефть уже некуда девать: нет переработки и нет возможности нормально ее вывезти.

Главная задача Украины на этот летний сезон — максимально нанести ущерб нефтяной отрасли. Нефть — это все.

По нефтехимии тоже прилетает. Вы видели удар по Астраханскому ГПЗ. Он производит не только моторное топливо, но и серу. А это значит — серная кислота, производство взрывчатки и так далее.

Что еще неожиданно для россиян уже происходит? Вы упомянули фронт. Украина начинает дронами контролировать сухопутный путь в Крым. Было сообщение «Азова». До этого они говорили, что контролируют и Мариуполь.

Что это означает? Что теперь вся запорожская группировка оказывается под вопросом снабжения. Дроны уже начинают появляться над Крымом. Это значит, что и Крым может быть отрезан от снабжения и перейти под контроль Украины. Украина ведет ситуацию к коллапсу этой группировки, потому что россияне просто не смогут ее содержать.

И происходит много другого, чего россияне точно не ожидали. Украина наращивает эти возможности.

У ВСУ есть много сюрпризов для россиян. Очень многие вещи сейчас масштабируются. Поэтому мы должны понимать: все это будет только нарастать.

Для россиян, скорее всего, уже этим летом будет много неприятных сюрпризов. Ракетная программа Украины выходит на новый уровень.

Вы видели прилет по Чебоксарам? Это было важное военное предприятие, и это был уже не дрон. Тысяча километров — это серьезная заявка со стороны Украины. И это лишь часть того, что сейчас происходит. Украина ведет все к тому, чтобы у России не было ничего хорошего.

Даже если говорить об экономике, они тоже повторяют историю Советского Союза. Вы видели сообщения, что в банковской системе РФ уже признают наличие кризиса. Эльвира Набиуллина заявила, что источником инвестиций становятся вклады населения. Это уже 1990 год Советского Союза, когда забрали все деньги из банков.

