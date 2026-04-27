В России заговорили о революции 27.04.2026, 14:58

Социальное напряжение растет.

Российские власти все чаще признают ухудшение экономической ситуации после нескольких лет войны, когда рост поддерживался в значительной степени за счет военных расходов, пишет Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

Министр экономического развития Максим Решетников заявил на бизнес-форуме, что экономика страны столкнулась с серьезными трудностями. По его словам, прежние «резервы», позволявшие смягчать последствия кризисов, во многом исчерпаны.

Он отметил дефицит рабочей силы, рост зарплат и необходимость перераспределения кадров в экономике. При этом министр добавил, что компании должны искать способы сокращения издержек и повышения эффективности, в том числе за счет технологий и искусственного интеллекта.

Центральный банк России продолжил снижать ключевую ставку, доведя ее до 14,5% после серии последовательных сокращений. Однако регулятор предупреждает о внешних рисках, включая ситуацию на Ближнем Востоке, которая может дополнительно осложнить экономическое положение.

Путин также публично выразил обеспокоенность состоянием экономики, отметив снижение ВВП в начале года и слабые показатели в промышленности, строительстве и производстве. Он потребовал от правительства объяснений и конкретных решений.

На фоне замедления роста усиливаются предупреждения о возможном финансовом кризисе из-за высокой инфляции и проблем с обслуживанием кредитов населением. Это вызывает опасения относительно устойчивости банковской системы.

Особенно резкое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил в парламенте, что при отсутствии срочных мер страна может столкнуться с кризисом, сравнимым с событиями 1917 года. Он призвал власти принять экстренные экономические решения, чтобы избежать подобного сценария.

Хотя эксперты подчеркивают, что признаков массовых протестов нет, социальное напряжение растет. Дополнительным фактором давления остаются санкции, инфляция и снижение уровня жизни.

По оценкам ряда зарубежных аналитиков, российская военная экономика сталкивается с системными проблемами, включая зависимость от государственного финансирования и неэффективность производства. Удары по нефтяной инфраструктуре также ограничивают доходы от экспорта.

На этом фоне все чаще звучат предупреждения о том, что экономические трудности могут усугубиться в ближайшие месяцы.

