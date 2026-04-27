Война может положить конец нефтяному господству Ирана в Ормузском проливе 27.04.2026, 15:59

Мир ищет альтернативу.

Военный конфликт с Ираном вновь показал уязвимость Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит до пятой части мировых поставок нефти и газа. После угроз Тегерана перекрыть пролив и фактической остановки сотен танкеров глобальный энергетический рынок оказался под давлением, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Подобные риски уже проявлялись в 1980-х во время ирано-иракской войны, но нынешний кризис заставил страны региона ускорить поиск альтернатив. Саудовская Аравия и ОАЭ уже используют обходные трубопроводы, позволяющие частично миновать пролив, однако их мощности недостаточны. По оценкам экспертов, чтобы полностью заменить прежние объемы экспорта, пропускную способность придется как минимум удвоить.

Страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов и расширение экспортных терминалов. Параллельно обсуждаются крупные региональные проекты — в частности, прокладка нефтепровода из Ирака к турецкому порту Джейхан или к Красному морю через Иорданию.

Однако не у всех государств есть альтернатива. Кувейт, Катар и Бахрейн по-прежнему полностью зависят от Ормуза, что делает их уязвимыми к будущим кризисам.

На фоне этих рисков крупнейшие экономики мира — ЕС, Китай и Индия — усиливают инвестиции в возобновляемую энергетику, стремясь снизить зависимость от нестабильных поставок.

Эксперты отмечают, что у стран региона есть финансовые ресурсы для реализации инфраструктурных проектов. Главным вопросом остается политическая воля. Именно она определит, станет ли нынешний кризис началом конца доминирования Ормузского пролива в мировой энергетике.

