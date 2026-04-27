Закрыл двери и поехал: водитель автобуса не заметил упавшую пассажирку
- 27.04.2026, 16:51
- 1,682
Пенсионерка погибла под колесами.
В Витебской области 61-летний водитель автобуса, который работал на городском маршруте, при остановке для посадки и высадки пассажиров не убедился, что все успели выйти, и начал закрывать двери. В этот момент 93-летняя женщина упала на дорогу.
Прокуратура Витебской области сообщает, что у водителя была возможность увидеть упавшую женщину, которая частично находилась под автобусом, но он не убедился в безопасности маневра, начал движение и наехал на пенсионерку.
В результате ДТП женщине причинены тяжкие травмы, от которых она скончалась на месте происшествия.
— На основании ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также его лишили водительских прав на 5 лет, — сообщает подробности прокуратура Витебской области.