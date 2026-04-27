27 апреля 2026, понедельник, 18:37
Афганистан открыл онлайн-визы для белорусов

1
  • 27.04.2026, 17:52
Афганистан открыл онлайн-визы для белорусов

Страна, которой управляет «Талибан», активно привлекает туристов.

Министерство иностранных дел Афганистана открыло возможность оформить визу в эту страну онлайн. Среди других ей могут воспользоваться и граждане Беларуси.

«Афганистан — это скрытая жемчужина для путешественников, ищущих уникальных и незабываемых впечатлений. Эта древняя земля известна своей захватывающей дух природной красотой, завораживающими историческими местами и самобытной культурой.

Откройте для себя экзотическое очарование Афганистана, где древняя история переплетается с живописными ландшафтами и яркой культурой. Начните свое путешествие сегодня — подайте заявку на афганскую визу прямо сейчас!» — завлекают путешественников на соответствующей странице.

Стоимость афганской онлайн-визы — 120 долларов + 8,5 долларов комиссии.

Ранее Афганистан, которым с 2021 года снова управляет исламистское движение Талибан, завлекал туристов в страну роликом, в котором обыгрывается похищение людей.

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев