Афганистан открыл онлайн-визы для белорусов 1 27.04.2026, 17:52

Страна, которой управляет «Талибан», активно привлекает туристов.

Министерство иностранных дел Афганистана открыло возможность оформить визу в эту страну онлайн. Среди других ей могут воспользоваться и граждане Беларуси.

«Афганистан — это скрытая жемчужина для путешественников, ищущих уникальных и незабываемых впечатлений. Эта древняя земля известна своей захватывающей дух природной красотой, завораживающими историческими местами и самобытной культурой.

Откройте для себя экзотическое очарование Афганистана, где древняя история переплетается с живописными ландшафтами и яркой культурой. Начните свое путешествие сегодня — подайте заявку на афганскую визу прямо сейчас!» — завлекают путешественников на соответствующей странице.

Стоимость афганской онлайн-визы — 120 долларов + 8,5 долларов комиссии.

Ранее Афганистан, которым с 2021 года снова управляет исламистское движение Талибан, завлекал туристов в страну роликом, в котором обыгрывается похищение людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com