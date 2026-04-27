27 апреля 2026, понедельник, 19:32
Чартеры на «египетские Мальдивы» снова запускают из Минска

  • 27.04.2026, 19:10
Перелеты будут выполняться на Boeing 737-800.

Чартерная программа из Минска в египетский Эль-Аламейн стартует во вторник, 28 апреля.

Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

Рейсы на Средиземноморское побережье Египта организует Belavia совместно с одним из туроператоров.

Это уже третий сезон прямых чартеров из белорусской столицы.

Очередной запуск программы говорит о стабильном спросе и высокой популярности этого направления у клиентов, отметили в РСТО.

Что же касается туров, то они рассчитаны на 10/11 ночей. Направление привлекательно тем, что там можно отдохнуть на белоснежных пляжах с лазурной водой, напоминающих Мальдивы.

Кроме того, маршрут отличается понятной логистикой. Перелеты будут выполняться на Boeing 737-800.

