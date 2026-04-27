Нефть подорожала до максимума за три недели 2 27.04.2026, 19:43

До $108,75 за баррель.

На фоне паузы в переговорах между США и Ираном об урегулировании войны выросли цены на эталонную марку нефти Brent. Об этом 27 апреля сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы Brent, отмечает агентство, подорожали примерно до $108,75 за баррель (то есть на 3,29% в течение дня), что является самой высокой ценой за последние три недели.

На этом фоне также фиксируется ослабление доллара США по отношению к другим мировым валютам: в частности, курс евро к доллару вырос на 0,11% (до 1,1733 $/€).

