Нефть подорожала до максимума за три недели
- 27.04.2026, 19:43
До $108,75 за баррель.
На фоне паузы в переговорах между США и Ираном об урегулировании войны выросли цены на эталонную марку нефти Brent. Об этом 27 апреля сообщило агентство Reuters.
Фьючерсы Brent, отмечает агентство, подорожали примерно до $108,75 за баррель (то есть на 3,29% в течение дня), что является самой высокой ценой за последние три недели.
На этом фоне также фиксируется ослабление доллара США по отношению к другим мировым валютам: в частности, курс евро к доллару вырос на 0,11% (до 1,1733 $/€).