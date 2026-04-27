Иран выдвинул США новое предложение для завершения войны 3 27.04.2026, 20:42

Тегеран настаивает сначала на прекращении войны и гарантиях.

Иран предложил завершить войну с США и прекратить нападения на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады иранских портов и отсрочку переговоров по ядерному вопросу. Предложение было передано через посредников, пишут Associated Press, The Wall Street Journal и PBS со ссылкой на источники среди должностных лиц.

Издание Axios до этого сообщило, что Белый дом получил предложение, в котором Тегеран настаивает на прекращении войны до обсуждения ядерной программы. По данным издания, иранские власти расходятся во мнениях по поводу того, какие ядерные уступки следует рассматривать.

Представитель Белого дома Оливия Уэльс заявила CNN, что это деликатные дипломатические переговоры и США не будут вести их через прессу. «Как заявил президент, козыри в руках Соединенных Штатов, и они заключат сделку только в том случае, если интересы американского народа будут на первом месте, и Иран никогда не получит ядерное оружие», — подчеркнула она.

Президент Дональд Трамп планирует 27 апреля встретиться с высокопоставленными представителями национальной безопасности, чтобы обсудить тупик в переговорах с Ираном. Встреча состоится после того, как Трамп внезапно отменил поездку посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан на очередной раунд переговоров с иранцами. На ней планируется обсудить варианты дальнейших действий, в том числе вопрос о возобновлении бомбардировок. Сейчас между США и Ираном действует перемирие.

Глава Белого дома пояснил, что решил отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад, потому что Тегеран не представил удовлетворительного предложения. Он отказался от отправки своей команды без более четкого понимания того, на какие уступки Иран может согласиться и кто именно принимает решения там.

