Умер автор комиксов Marvel Джерри Конвей 1 27.04.2026, 21:40

Сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

«От Человека-паука до Мстителей, от Железного человека до Капитана Марвел — Джерри Конвей искусно написал почти каждого персонажа во вселенной Marvel», — сказал главный редактор Marvel Comics Си Би Себульски.

Конвей придумал персонажа Карателя и историю «Ночь, когда умерла Гвен Стейси».

Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине (Нью-Йорк). Он дебютировал как создатель комиксов в DC в возрасте 16 лет. В 19 лет Конвей начал писать сценарий «Удивительного Человека-паука» на посту сценариста одного из флагманских проектов Marvel.

Конвей в течение жизни плодотворно сотрудничал и с DC, и с Marvel. В DC он, в частности, работал над такими сериями комиксов, как «Супермен», «Металлические люди», «Лига справедливости». Также Конвей был автором сценария для кроссовера DC и Marvel «Супермен против Удивительного Человека-паука», выпущенного в 1976 году.

Президент Marvel Studios Кевин Файги отметил, что стиль письма Конвея оказал «огромное влияние» на комиксы Marvel. «Он также вдохновил нас на многое из того, что мы создали на экране, от «Ночного оборотня» до «Сорвиголовы», «Человека-паука» и «Карателя». Джерри был замечательным сотрудником и другом для очень многих, и нам будет его очень не хватать», — добавил Файги.

