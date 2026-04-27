ВСУ за четыре месяца получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за 2025 год 27.04.2026, 22:54

Только за март эти дроны уничтожили более 33 тысяч вражеских беспилотников.

Дроны-перехватчики становятся ключевым элементом защиты неба - их поставки резко возросли, а эффективность подтверждается боевыми результатами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

«Минобороны продолжает системно наращивать поставки дронов-перехватчиков для усиления защиты неба с помощью «малой» ПВО. С начала 2026 года по контрактам Агентства оборонных закупок ДОТ войско получило вдвое больше таких средств, чем за весь 2025 год», - отметил Федоров.

По его словам, поставки обеспечивают через несколько каналов: прямые контракты Агентства оборонных закупок, программу «Армия дронов.Бонус» и маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Такой подход позволяет одновременно масштабировать объемы и обеспечивать непрерывность поставок.

Как отметил министр, дроны-перехватчики уже доказали эффективность в боевых условиях. Они уменьшают нагрузку на ракетную ПВО, позволяя сосредоточить ее ресурсы на противодействии ракетным атакам.

«Противошахетные дроны являются технологическим ответом врагу. Они в сотни раз дешевле ракетных систем и в десятки раз дешевле «Шахеды», что позволяет максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы», - пояснил Федоров.

Он отметил, что в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов.

«Продолжаем масштабировать поставки. Защита неба - одна из ключевых задач, определенных Президентом в рамках стратегии обороны. Для этого впервые в структуре Воздушных сил создано командование «малой» ПВО, которое усиливает защиту неба благодаря дронам-перехватчикам», - добавил министр.

Целью является стабильная поставка дронов-перехватчиков и усиление защиты украинского неба от атак российских беспилотников.

