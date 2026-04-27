27 апреля 2026, понедельник, 23:25
The Atlantic узнал о недоверии Вэнса к данным Пентагона о запасах оружия у США

  • 27.04.2026, 23:44
Он предполагает, что Пентагон преуменьшает масштабы их сокращения из-за военной операции в Иране.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах неоднократно ставил под сомнение достоверность информации, которую Пентагон предоставляет президенту Дональду Трампу о запасах американских ракет. Он предполагает, что Пентагон преуменьшает масштабы их сокращения из-за военной операции в Иране. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации США.

Как отметили собеседники издания, он был обеспокоен доступностью некоторых ракетных систем и нехваткой боеприпасов. Резкое сокращение запасов из-за участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, по мнению вице-президента, снижает защищенность США в случае конфликтов с Китаем, Северной Кореей или Россией. The Atlantic со ссылкой на официальных лиц и экспертов отмечает, что использование ключевых видов вооружения в иранском конфликте, включая ракеты-перехватчики и наступательные ракеты Tomahawk и JASSM, привело к серьезному их дефициту.

При этом Джей Ди Вэнс старается сохранять единство военного кабинета Дональда Трампа и не обвиняет напрямую главу Пентагона Пита Хегсета или председателя комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна в дезинформации, отмечается в публикации. Однако некоторые из доверенных лиц вице-президента считают, что оценки, предоставляемые Хегсетом, «настолько позитивные, что вводят в заблуждение». Представитель Белого дома сообщил изданию, что Вэнс «задает много острых вопросов о стратегическом планировании» — впрочем, «как и все члены команды президента по национальной безопасности».

