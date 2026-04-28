28 апреля 2026, вторник, 0:32
  • 28.04.2026, 1:02
Король Великобритании Карл III прибыл в США

Это первый визит британского монарха в США за почти 20 лет.

Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой приземлились на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд в рамках визита в США, передает CNN.

Их встретили глава протокольной службы США Моника Кроули и посол Великобритании в США Кристиан Тернер. Вскоре после приземления королевской чете вручили букеты цветов от британских военных семей, проживающих в США.

Члены королевской семьи проследовали по красной ковровой дорожке мимо почетного кордона американских военнослужащих. Военный оркестр США исполнил государственные гимны обеих стран.

Позже король и королева направились в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, первой леди Меланией Трамп и представителями Белого дома.

Британский монарх и его супруга находятся в Соединенных Штатах с четырехдневным государственным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления. Это первый государственный визит британского монарха в США с 2007 года — тогда страну посетила королева Елизавета II, ее принимал президент Джордж Буш-младший.

