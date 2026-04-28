Microsoft лишилась эксклюзивного доступа к продуктам OpenAI

  • 28.04.2026, 0:59
Microsoft лишилась эксклюзивного доступа к продуктам OpenAI

Стороны изменили договор.

Microsoft и создатель Chat-GPT OpenAI изменили свой договор. Теперь ИИ-разработчик сможет предоставлять свои продукты другим облачным платформам, следует из официального заявления OpenAI.

По новому договору у Microsoft останется лицензия на интеллектуальную собственность OpenAI для моделей и продуктов до 2032 года, однако теперь этот доступ не будет эксклюзивным. Компания Сэма Альтмана сможет предоставлять все свои продукты клиентам любого облачного провайдера.

Однако Microsoft останется основным облачным партнером OpenAI, и ее разработки будут в первую очередь поставляться на Azure — облачную платформу Microsoft. Техногигант также продолжит участвовать в OpenAI в качестве крупного акционера.

Как пишет Reuters, новые условия позволят OpenAI продавать свои продукты конкурентам Microsoft, таким как Amazon или Google.

В марте Financial Times сообщила, что Microsoft может подать иск против OpenAI и Amazon за запуск нового продукта Frontier, который может нарушить эксклюзивное соглашение компаний Альтмана и Билла Гейтса. Это соглашение компании подписали в 2019 году, когда Microsoft инвестировала в ИИ-стартап $1 млрд.

