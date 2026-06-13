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«Совдеповский отдых по цене пяти звезд в Турции»

  • 13.06.2026, 21:20
«Совдеповский отдых по цене пяти звезд в Турции»

Белоруска раскритиковала санаторий на Нарочи.

Пользовательница Тредса под ником versache_guci отдохнула в белорусском санатории на Нарочи и была разочарована. Что ей ответил санаторий?

Трехдневный отдых семье с ребенком обошелся почти в тысячу долларов, пишет «Салiдарнасць».

«Если вы хотите совдеповский отдых по цене 5* в Турции, с едой, как в заводской столовке, и со стройкой под окнами, вам сюда, — написала она. —Почти 1000 $ за двух взрослых и ребенка 4-х лет, на 3 ночи. Включено: бассейн 1,5 часа и трехразовое питание с минимальным выбором нормальной еды. Полное разочарование». Санаторий «Приозерный»».

В комментариях некоторые белорусы не разделили ее мнение:

«Не рассказывайте сказки. Еда там отличная. И санаторий высшего класса»

«Отдыхаю там ежегодно шесть лет подряд. Все устраивает. В этом году по питанию действительно возникли вопросы лично у меня и у других туристов. И «Плисса» сдала позиции по питанию, и даже «Альфа Радон». Но здесь какие-то более глубокие процессы (следите за ситуацией в мире). Но насчет столовки — загнули, это не так. Сервис — топ, территория — топ».

Люди пишут про дружелюбный персонал, бесплатную парковку при заезде, ухоженной территории. «По поводу стройки — санаторий работает круглый год, и это здорово, что они не останавливаются и улучшаются. Летом для детей столько развлекательных программ. Также летом для детей есть оздоровительная программа с чудесными процедурами! В прокате можно взять чуть ли не все виды транспорта. Ресторан на берегу — кайф!»

Нашлись и критики.

«315 $ с человека в сутки… Они с ума сошли? Раньше ездили, нравилось. Но сейчас ценник за трехразовое питание и бассейн малюсенький — это перебор. А когда достроят открытый бассейн, цена будет 500$ на человека?»

«Как хорошо, что ни разу не уговорили меня поехать в наши санатории с совковым сервисом. Да ещё все прыжки погоды у нас в последние годы, комары. А в Турции хорошо за такие деньги. И море тёплое, и песок горяченький».

«Я бы с удовольствием окунулась в Совдепию, но не за тыщу баксов конечно».

«На Канарах, с перелетом, в прекрасном отеле отдохнул дешевле».

Санаторий: «Мы не пытаемся копировать all inclusive отелей Турции»

Откликнулся в комментариях и санаторий. От его имени выразили сожаления, что отдых не оправдал ожиданий.

«Вы абсолютно правы в следующем: мы не пытаемся копировать all inclusive отелей Турции. Это принципиально разные продукты».

Санаторий пояснил, что ведет плановую реновацию, и принес извинения, «если упустили этот момент при бронировании путевок».

Относительно питания реакция была такой:

«Наши гости приезжают с гастритами, панкреатитами, после операций — согласитесь, в санатории важно не только ассорти, а качество и диетическая безопасность. При этом у нас всегда есть привлекательный выбор: рыба/мясо/птица, овощи, свежая зелень, супы, каши, компоты, фрукты, выпечка».

А что касается цены, в санатории отметили, что «это весьма щепетильная тема: вы либо соглашаетесь с ней, либо выбираете более подходящий доходам уровень (выбор санаториев в Беларуси большой)».

Белорусам предлагают взять кредит на отдых в санатории

Мы заглянули на сайт санатория «Приозерный» и первое, что всплывает при его открытии — предложение взять кредит под 4% на оздоровление по программе «На родныя тавары» «Беларусбанка». Цены на сайте указаны от 380 до 895 рублей с человека в сутки — в зависимости от комфорта размещения.

В соцсетях обсуждают, насколько выгодно отдыхать в белорусских санаториях.

«Наши санатории только для халявщиков из администрации по профсоюзной линии (а также их родни) и для россиян. За полную стоимость белорусов там почти нет».

«Кредит... Отдохнуть и оздоровиться в санатории... У меня со зрением проблема или я реально это прочла? <…> Думаю, выбор очевиден, и далеко не в пользу отечественного отдыха».

«Ужас цены. 3 дня на одного — средняя зарплата в месяц. Это выходит на семью из 3 человек 12 дней отдохнуть, то нужно 12 месяцев работать и ничего не тратить... Стыдно».

«Мне понравилось в комментарии: санатории сдали в еде — следите за ситуацией в мире. Они серьезно верят, что мир голодает. Недавно была в санатории в Украине (в Украине, Карл!) и еда была просто превосходная — и говядина, и лосось, и судак.

Сейчас в отеле не самой высокой категории, но 4 звезды в Италии — овощи, рыба два варианта, мясо — свинина и говядина ежедневно. Одна беда — нет осьминогов».

«Почему нельзя разделить цены: для белорусов одни, ниже, а для приезжих — выше? Граждане своей страны не могут себе позволить такую роскошь».

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