«Лукашенко играет в молчанку» 28.07.2026, 16:58

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Признается ли диктатор в уничтожении ретранслятора?

На днях появилась новая информация о том, что ВСУ уничтожили ретранслятор в Беларуси, направлявший российские дроны. Так МТС объявил закупку на восстановление инфраструктуры на Полесье.

Сайт Charter97.org решил спросить украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, действительно ли ретранслятор уничтожен:

— Никаких официальных заявлений от Украины по поводу уничтожения ретрансляторов не поступало. Хотя, было недвусмысленное заявление от Александра Сырского, мол, там заработал ретранслятор, и мы заставили его замолчать.

Вполне возможно, это был такой намек на то, что ВСУ отработали по конкретному объекту. Но, подчеркну, официальных никаких заявлений не было.

Если ретранслятор был атакован и уничтожен, то, конечно же, верификация у дрона о проделанной работе сохранилась. Поэтому, думаю, что если появится такая необходимость, в ближайшее время мы увидим верифицированное видео, на котором наносится удар по такому ретранслятору.

— Почему сам Лукашенко молчит об этом?

— Лукашенко никогда этого не признает, поскольку, таким образом, он распишется в своей абсолютной беспомощности и беспомощности так называемого «союзного государства" с Россией.

Ведь получается, что на территории Беларуси были уничтожены объекты, находящиеся в собственности Беларуси, причем которыми еще и пользовалось «союзное государство», частично обеспечивая себе соответствующие потребности. Эти объекты не удалось защитить, каким-либо образом прикрыть. И какой будет на это ответ? Вот что самое главное.

Лукашенко против Украины введет санкции? Закроет границу или объявит войну? Что он сделает? В его положении самый лучший вариант —это, конечно же, молчание.

Новые ретрансляторы сейчас, судя по всему, пытаются купить, но Украина, если это действительно соответствует правде, показала, что слов на ветер не бросаем. Поэтому Лукашенко связь может восстановить, но если они будут работать на пользу установления каналов связи и ее поддержки для нанесения ударов по территории Украины «шахедами», история повторится. Вот такая игра в молчанку.

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