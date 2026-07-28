В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского 28.07.2026, 17:32

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: president.gov.ua

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «РБК-Украина».

О приезде украинского лидера стало известно около 16:40 по минскому времени.

Корреспондент DW Михаил Комадовский со ссылкой на Белый дом сообщил в социальной сети X, что встреча президентов началась в 16:47 по минскому времени.

HAPPENING NOW!! Zelensky arrives at White House to meet Trump



🎥@RFERL pic.twitter.com/ZUGhQaoWY0 — Alex Raufoglu (@ralexdc) July 28, 2026

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Ожидается, что главными темами станут усиление украинской противовоздушной обороны, стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона, а также возможные шаги по завершению войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com