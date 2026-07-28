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В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского

  • 28.07.2026, 17:32
В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: president.gov.ua

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «РБК-Украина».

О приезде украинского лидера стало известно около 16:40 по минскому времени.

Корреспондент DW Михаил Комадовский со ссылкой на Белый дом сообщил в социальной сети X, что встреча президентов началась в 16:47 по минскому времени.

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Ожидается, что главными темами станут усиление украинской противовоздушной обороны, стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона, а также возможные шаги по завершению войны.

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