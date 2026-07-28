В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского
- 28.07.2026, 17:32
Переговоры проходят в закрытом для прессы формате.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «РБК-Украина».
О приезде украинского лидера стало известно около 16:40 по минскому времени.
Корреспондент DW Михаил Комадовский со ссылкой на Белый дом сообщил в социальной сети X, что встреча президентов началась в 16:47 по минскому времени.
HAPPENING NOW!! Zelensky arrives at White House to meet Trump— Alex Raufoglu (@ralexdc) July 28, 2026
🎥@RFERL pic.twitter.com/ZUGhQaoWY0
Переговоры проходят за закрытыми дверями. Ожидается, что главными темами станут усиление украинской противовоздушной обороны, стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона, а также возможные шаги по завершению войны.