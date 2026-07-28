Белорусы рассказали, чем наша страна отличается от России
- 28.07.2026, 17:32
У россиян такого точно нет.
Белоруска irisha.averyanova94 провела в Threads необычный опрос.
«Что есть в Беларуси, и чего нет в России?» — спросила она.
Пост собрал сотни комментариев – не только белорусов. Пользователи соцсети назвали множество различий между двумя народами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Чистота и порядок на улицах.
— Адекватные люди.
— Интернет.
— Культура.
— Бензин.
— Хорошие дороги.
— Смешные зарплаты.
— Воспитание.
— Приятные и доброжелательные люди.
— Европейский менталитет.
— Людская солидарность.
— Уважение к другим народам.