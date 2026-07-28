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Белорусы рассказали, чем наша страна отличается от России

  • 28.07.2026, 17:32
Белорусы рассказали, чем наша страна отличается от России

У россиян такого точно нет.

Белоруска irisha.averyanova94 провела в Threads необычный опрос.

«Что есть в Беларуси, и чего нет в России?» — спросила она.

Пост собрал сотни комментариев – не только белорусов. Пользователи соцсети назвали множество различий между двумя народами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Чистота и порядок на улицах.

— Адекватные люди.

— Интернет.

— Культура.

— Бензин.

— Хорошие дороги.

— Смешные зарплаты.

— Воспитание.

— Приятные и доброжелательные люди.

— Европейский менталитет.

— Людская солидарность.

— Уважение к другим народам.

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