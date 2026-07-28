Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца 28.07.2026, 18:04

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Сури Ноэль

Фото: Vanity Fair

Сейчас она активно развивает актерскую карьеру.

Дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии своего знаменитого отца. 20-летняя Сури теперь юридически носит имя Сури Ноэль, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Издание выяснило, что при регистрации в качестве избирателя в штате Пенсильвания, где Сури учится в Университете Карнеги — Меллона, она использовала именно новую фамилию. По американским законам регистрация избирателей осуществляется только на официальное юридическое имя, что подтверждает изменение.

Когда именно была оформлена смена фамилии, неизвестно. Однако, по данным журналистов, девушка уже несколько лет использует фамилию Ноэль — второе имя своей матери Кэти Холмс.

Впервые это привлекло внимание в 2024 году, когда на церемонии окончания школы ЛаГуардия ее представили как Сури Ноэль. Тогда источник сообщил, что таким образом девушка «отдала дань уважения своей матери», а также хотела «создать собственную идентичность» и «начать новую жизнь в колледже», пишет Page Six.

Сури практически не поддерживает отношения с Томом Крузом, который после развода с Кэти Холмс в 2012 году почти не участвовал в жизни дочери.

Сейчас Сури изучает музыкальный театр и активно развивает актерскую карьеру. На этой неделе она выйдет на сцену в современной постановке шекспировского «Сна в летнюю ночь», а затем спектакль будет представлен на знаменитом Эдинбургском фестивале Fringe.

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