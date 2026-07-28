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Как Азия научилась жить по принципу «Америка прежде всего»

  • 28.07.2026, 18:53
Как Азия научилась жить по принципу «Америка прежде всего»

Что Европе стоит учитывать в работе с Трампом?

Союзники США в Азии и Европе по-разному адаптируются к политике президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего». Если азиатские страны делают ставку на гибкие двусторонние договоренности с Вашингтоном, то европейские государства стремятся одновременно укреплять собственную стратегическую автономию и сохранять тесное сотрудничество с США. Такой вывод содержится в статье старшего научного сотрудника Института Хадсона Джона Ли, опубликованной в журнале Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

«Различия объясняются прежде всего географией и уровнем угроз. Для Японии, Южной Кореи, Тайваня и Филиппин главным фактором остается быстро растущее влияние Китая. Поэтому эти страны готовы заключать с США масштабные инвестиционные и торговые соглашения, рассчитывая укрепить союзнические отношения», — пишет эксперт.

«Союзники США в Азии готовы принимать неравные сделки с Вашингтоном, потому что понимают, что подчиняться Пекину было бы гораздо хуже», — пишет Ли.

Европейские страны, в свою очередь, сосредоточены на поиске баланса между развитием собственных оборонных возможностей и сохранением трансатлантического партнерства. Одновременно Брюссель реализует программы по развитию европейских технологий и промышленности, стремясь повысить устойчивость экономики и снизить зависимость от внешних поставщиков.

После введения американских пошлин азиатские государства оперативно начали прямые переговоры с администрацией Трампа, тогда как Европейский союз предпочел сначала выработать общую позицию, а затем заключить соглашение с Вашингтоном.

«Для союзников США в Азии неравные соглашения являются ценой американской защиты», — считает автор.

По мнению Ли, в ближайшие годы различия между двумя подходами могут сохраниться. При этом и Европа, и азиатские союзники США будут искать способы выстраивать отношения с Вашингтоном с учетом меняющейся международной обстановки и новых приоритетов американской внешней политики.

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