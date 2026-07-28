«Реал» установил рекорд по доходам за сезон среди спортивных клубов
- 28.07.2026, 19:33
Выручка королевского клуба превысила миллиард евро.
Мадридский «Реал» установил новый мировой рекорд по доходам среди спортивных клубов, сообщает пресс-служба команды.
По итогам сезона 2025/26 выручка клуба достигла €1,221 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Ни одна другая спортивная организация в мире ранее не преодолевала эту отметку.
Операционная прибыль до вычета амортизации (EBITDA) составила €287,4 млн — на 18% больше, чем в прошлом сезоне, и также стала рекордной в истории клуба.
В мае «Реал» в пятый раз подряд был признан самым дорогим футбольным клубом мира по версии журнала Forbes.
Сезон 2025/26 «Реал» закончил без трофеев. Клуб занял второе место в чемпионате Испании и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграл мюнхенской «Баварии».