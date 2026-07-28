Что будет дальше с индийскими «тараканами»?
- 28.07.2026, 19:26
- 1,322
Движение бросило вызов власти после первой победы протестов.
Молодежное протестное движение в Индии, получившее название «Тараканье движение», добилось первой крупной победы — министр образования страны Дхармендра Прадхан подал в отставку после массовых акций недовольства, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Название движения связано с резонансным высказыванием главного судьи Индии, который сравнил молодых безработных с «тараканами» и «паразитами». Эти слова вызвали волну возмущения среди молодежи и стали символом протеста против проблем с трудоустройством и системой экзаменов.
Историк и писатель Мукул Кесаван в интервью журналу TIME отметил, что движение отличается от традиционных индийских протестов своей спонтанностью и возрастом участников. «Я никогда не видел ничего подобного — не столько из-за масштаба, сколько потому, что оно было настолько молодым», — рассказал он.
По словам эксперта, большинство участников — представители городского среднего класса, которые раньше считались естественной политической базой премьер-министра Нарендры Моди. Именно это делает протесты особенно сложными для правительства.
«Что делать с группой молодых людей, которые теоретически являются самой основой вашей политической поддержки?» — задается вопросом Кесаван.
Протесты вышли далеко за рамки недовольства экзаменационной системой. Участники все чаще говорят о более глубокой проблеме — отсутствии перспектив для образованных молодых индийцев.
При этом будущее движения остается неопределенным. Кесаван считает, что его масштаб и внезапное появление удивили даже организаторов. Однако именно чувство общей тревоги за будущее может стать фактором, который позволит протестам превратиться в долгосрочную политическую силу.