Что будет дальше с индийскими «тараканами»? 28.07.2026, 19:26

1,322

Фото: АР

Движение бросило вызов власти после первой победы протестов.

Молодежное протестное движение в Индии, получившее название «Тараканье движение», добилось первой крупной победы — министр образования страны Дхармендра Прадхан подал в отставку после массовых акций недовольства, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Название движения связано с резонансным высказыванием главного судьи Индии, который сравнил молодых безработных с «тараканами» и «паразитами». Эти слова вызвали волну возмущения среди молодежи и стали символом протеста против проблем с трудоустройством и системой экзаменов.

Историк и писатель Мукул Кесаван в интервью журналу TIME отметил, что движение отличается от традиционных индийских протестов своей спонтанностью и возрастом участников. «Я никогда не видел ничего подобного — не столько из-за масштаба, сколько потому, что оно было настолько молодым», — рассказал он.

По словам эксперта, большинство участников — представители городского среднего класса, которые раньше считались естественной политической базой премьер-министра Нарендры Моди. Именно это делает протесты особенно сложными для правительства.

«Что делать с группой молодых людей, которые теоретически являются самой основой вашей политической поддержки?» — задается вопросом Кесаван.

Протесты вышли далеко за рамки недовольства экзаменационной системой. Участники все чаще говорят о более глубокой проблеме — отсутствии перспектив для образованных молодых индийцев.

При этом будущее движения остается неопределенным. Кесаван считает, что его масштаб и внезапное появление удивили даже организаторов. Однако именно чувство общей тревоги за будущее может стать фактором, который позволит протестам превратиться в долгосрочную политическую силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com