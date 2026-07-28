Times: ЦРУ и «Моссад» проводят секретную операцию по выслеживанию Хаменеи 28.07.2026, 20:00

Вероятно, он не пользовался телефоном и компьютером более четырех месяцев, скрываясь в убежище.

Израильский «Моссад» и американское ЦРУ совместно пытаются выследить верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи, «охота» на рахбара занимает все внимание американской и израильской спецслужб. Об этом сообщает The Times со ссылкой на бывших сотрудников агентур.

Издание пишет, что Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в решениях о войне даже на фоне собственного исчезновения, поскольку КСИР нуждается в легализации военных действий. При этом часть разведывательного сообщества допускает, что он мертв, а КСИР лишь имитирует его выживание, отметила газета. «Моссад» пытается выяснить, жив ли Хаменеи и где он скрывается.

Как пишет газета, Хаменеи, скорее всего, не брал в руки телефон и не пользовался компьютером около 150 дней, скрываясь в глубоком убежище. «Моджтаба, возможно, не пользуется телефоном, но, если он вообще существует, у него есть другие формы связи, например маленькие клочки бумаги», — заявил бывший начальник отдела «Моссада» Рами Игра.

По его словам, власти Ирана для передачи сообщений верховному лидеру используют многослойную сеть курьеров. Но они, как отметил Игра, лишь передают сообщения от человека к человеку, не зная их сути.

Игра подчеркнул, что единственный реальный способ добраться до Хаменеи — завербовать агента, который находится с ним в контакте. «Но это очень трудно, потому что в Иране существует жесткая проверка всех людей, близких к нему, и, вероятно, только два или три члена КСИР знают, как с ним связаться», — добавил отставной сотрудник «Моссада».

«Даже если он не покажет своего лица, он мог бы использовать свой голос, чтобы обратиться к иранскому народу, Но это может сделать его уязвимым. Из голосового файла можно извлечь информацию, например, о типе записывающего устройства и, возможно, о месте записи», — сказал бывший подполковник «Моссада» Авнер Авраам.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона выразил уверенность, что после авиаудара в начале февраля, в результате которого погиб отец Моджтабы Хаменеи, Али Хаменеи, нынешний верховный лидер Ирана стал уделять гораздо больше внимания собственной безопасности.

При этом американский собеседник газеты усомнился в возможностях агентуры США, напомнив, что Иран остается закрытой территорией уже четыре десятилетия. Он признал, что израильская разведка работает значительно эффективнее, хотя и ее ресурсы не безграничны. Если спецслужбам все же удастся обнаружить верховного лидера, Вашингтону и Иерусалиму придется принимать непростое решение о дальнейших действиях, отметил неназванный чиновник Пентагона.

Несмотря на отсутствие видеообращений и голосовых сообщений от Моджтабы Хаменеи, за последние месяцы появлялись сообщения в соцсети Х от его имени. Послания рахбара также публиковали иранские госагентства. К примеру, в июле на его странице в Х появилось сообщение о том, что подпись президента США Дональда Трампа на меморандуме о взаимопонимании «ничего не стоит» после возобновления ударов. В том же сообщении он назвал США «Великим Сатаной». До этого, в июне, в той же соцсети Хаменеи появилось сообщение, в котором тот раскрыл, что одобрил подписание меморандума из-за гарантий, данных ему со стороны президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта, после гибели его отца Али Хаменеи от удара США и Израиля в первые дни военной операции. Последний был верховным лидером страны на протяжении 36 лет. В результате авиаудара по резиденции пострадал и сам Хаменеи, после чего лично не появлялся на публике.

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