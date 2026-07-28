Канадец нашел на Google Maps метеоритный кратер возрастом 390 миллионов лет 28.07.2026, 21:04

Фото: Google Maps

Впадина имеет ширину около 15 километров.

Используя Google Maps, астроном-любитель Джоэль Лапойнт заметил странную впадину возле озера Марсаль в Квебеке. Ученые подтвердили, что это след падения метеорита.

Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на июльский материал CBS/Radio-Canada .

Лапойнт обнаружил углубление в регионе Кот-Нор в 2024 году. Он увидел в нем возможное место удара и обратился к ученым. Сообщения от обычных людей о вероятных метеоритных кратерах часто оказываются ошибочными, однако этот случай заинтересовал исследователей, и они решили проверить находку.

«По рельефу это очень похоже на след от удара», — сказал изданию CBC геофизик Пьер Рошетт из Французского исследовательского центра наук о Земле и окружающей среде в Экс-ан-Провансе.

Впадина имеет ширину около 15 километров и образует почти идеальное кольцо из невысоких гор вокруг озера Марсаль. Изначально её считали вулканокластической диатремой — структурой, возникающей при подъеме магмы через трещину в земной коре. Однако по своим характеристикам она больше напоминала дно кратера.

В октябре 2025 года группа геологов в течение пяти дней исследовала эту местность. В образцах был обнаружен минерал циркон, который часто образуется при ударах метеоритов. Исследователи также нашли конусы разрушения — конусообразные структуры, возникающие под воздействием ударных волн, проходящих сквозь грунт, — и высокие скалы из расплавленной породы, формирующейся под воздействием давления и температуры в момент падения небесного тела.

Кратер получил название Uhaachatik после обсуждений с советом Экуанитшит-ину, представляющим коренное население региона.

«Не каждый день обычный гражданин находит кратер возрастом 390 миллионов лет, — сказал Лапойнт в интервью Radio-Canada. — Призываю всех не игнорировать интуицию или собственные наблюдения, даже если это не ваша сфера деятельности».

По данным Impact Earth, на данный момент на Земле подтверждено около 200 мест ударов. 27 из них находятся в Канаде.

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