Сибига позвонил главе МИД Ирана после угроз ударами по Украине 1 28.07.2026, 21:08

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АНДРЕЙ СИБИГА

ФОТО: PAVLO BAHMUT/GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины сообщил об «откровенном разговоре».

Украина отреагировала на заявления Ирана о возможных ударах по дипломатическому пути, отметив необходимость избежать дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам министра, он провел «откровенный» телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Он подчеркнул, что даже в сложных ситуациях дипломатия остается инструментом прямого диалога, а главной целью Украины является недопущение дальнейшей эскалации.

Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту от российской агрессии.

«Я еще раз подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей», – отметил он.

Отдельно глава украинского МИД прокомментировал заявления Ирана о гибели иранца и повреждении гражданского судна во время недавнего инцидента.

«Наша цель – противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы», - подчеркнул Сибига.

Во время разговора министр также призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и прекратить поддержку войны России против Украины.

«Эта война незаконна и должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира», - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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