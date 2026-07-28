Путин подписал указ о возрождении в армии «стройбатов» времен СССР 28.07.2026, 20:06

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ФОТО: GETTY IMAGES

Они были ликвидированы в РФ в 2006 году.

В российских Вооруженных силах будут воссозданы военно-строительные подразделения — впервые со времен их ликвидации в 2006 году. Для этого президент Владимир Путин 27 июля подписал указ об увеличении штатной численности армии на 27 тысяч человек, из которых 25 тысяч приходится на военнослужащих и 2 тысячи — на гражданский персонал. Документ официально закрепил возвращение «стройбатов» в структуру ВС. Их возрождение стало частью реформы военно-строительного комплекса, которую Минобороны анонсировало в 2025 году. Глава ведомства Андрей Белоусов заявлял, что эти подразделения будут «дополнительным инструментом» для строительства «наиболее важных» объектов в интересах войск.

Необходимость реформы власти объясняли проблемами в этой сфере. После прихода Белоусова Минобороны РФ резко нарастило претензии к одному из ключевых подрядчиков — Военно-строительной компании (ВСК). По данным «Коммерсанта», если в последний полный год работы Сергея Шойгу (2023-й) сумма исков составляла 441,4 млн рублей, то в 2024 году она увеличилась до 18,8 млрд, а с начала 2026-го достигла 17,2 млрд рублей.

Стройбаты существовали еще в СССР, их численность доходила до 200 тыс. человек. Они возводили военные городки, полигоны, склады и другую оборонную инфраструктуру. После распада Советского Союза система сохранилась в российской армии, однако в ходе реформы 2006 года тогдашний министр обороны Сергей Иванов объявил, что «стройбаты ликвидируются как класс» и передал часть таких работ гражданским подрядчикам.

Наиболее сложные и режимные объекты, включая шахты для баллистических ракет, поручили Спецстрою — федеральному агентству, отвечавшему за космодромы и специальные сооружения. После его упразднения в 2016–2017 годах эти функции передали Минобороны, в структуре которого был создан Военно-строительный комплекс. Однако значительная часть работ по-прежнему выполнялась специализированными подрядными организациями.

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