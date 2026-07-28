Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом
- 28.07.2026, 19:11
Президент Украины назвал встречу «хорошей».
Президенты Украины и США в ходе встречи обсудили производство перехватчиков для ЗРК Patriot, активизацию переговорного процесса и не только.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира», - отметил глава государства.
Он добавил, что выразил президенту США соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэмма, и отметил, что он «был настоящим другом Украины».
«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии - важно активизировать дипломатический процесс», - подчеркнул Зеленский.
Глава государства сообщил, что команды Украины и США согласуют детали дальнейшей коммуникации.