Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом 28.07.2026, 19:11

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины назвал встречу «хорошей».

Президенты Украины и США в ходе встречи обсудили производство перехватчиков для ЗРК Patriot, активизацию переговорного процесса и не только.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира», - отметил глава государства.

Он добавил, что выразил президенту США соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэмма, и отметил, что он «был настоящим другом Украины».

«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии - важно активизировать дипломатический процесс», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что команды Украины и США согласуют детали дальнейшей коммуникации.

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