Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась 1 28.07.2026, 18:15

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Разговор длился около часа.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, покинул Белый дом в 17:52 по Минску. Встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом длилась около часа.

Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle Миша Комадовский на своей странице в соцсети X.

По данным Белого дома, двусторонняя встреча Трампа и Зеленского началась в 16:47 по минскому времени (9:47 по восточному времени).

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