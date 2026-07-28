Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась1
- 28.07.2026, 18:15
- 2,276
Разговор длился около часа.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, покинул Белый дом в 17:52 по Минску. Встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом длилась около часа.
Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle Миша Комадовский на своей странице в соцсети X.
По данным Белого дома, двусторонняя встреча Трампа и Зеленского началась в 16:47 по минскому времени (9:47 по восточному времени).