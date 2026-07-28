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Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась

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  • 28.07.2026, 18:15
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Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась

Разговор длился около часа.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, покинул Белый дом в 17:52 по Минску. Встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом длилась около часа.

Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle Миша Комадовский на своей странице в соцсети X.

По данным Белого дома, двусторонняя встреча Трампа и Зеленского началась в 16:47 по минскому времени (9:47 по восточному времени).

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