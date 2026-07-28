Летчик ВСУ за один вылет уничтожил четыре бронированных машины оккупантов
- 28.07.2026, 18:41
За время войны пилот поразил более 150 целей противника.
Летчик 114 бригады тактической авиации с позывным Oscar во время одного боевого вылета уничтожил сразу четыре бронированных машины окупантов. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в соцсети Facebook.
Перед ударом операторы украинских беспилотников производили воздушную разведку района. При выполнении задания они обнаружили ангар, в котором русские военные скрыли бронированную технику. Полученные координаты оперативно передали в командный пункт для поражения цели.
Как рассказал сам летчик, в момент получения информации он находился на дежурстве на одном из оперативных аэродромов.
«Получил приказ на боевой вылет, вышел в определенный район, нанес бомбовый удар по цели, - говорит он. - Через несколько минут после удара разведчики подтвердили уничтожение четырех бронированных машин врага».
Для выполнения боевой задачи украинский летчик применил истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточными управляемыми авиационными бомбами GBU-39. Именно благодаря точной наводке удалось успешно поразить технику, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре.
Пилот является одним из опытных в украинской тактической авиации. С начала полномасштабного вторжения России он совершил более 400 боевых вылетов. За это время летчик уничтожил более 150 наземных целей противника, а также около 15 воздушных целей.