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Летчик ВСУ за один вылет уничтожил четыре бронированных машины оккупантов

  • 28.07.2026, 18:41
Летчик ВСУ за один вылет уничтожил четыре бронированных машины оккупантов

За время войны пилот поразил более 150 целей противника.

Летчик 114 бригады тактической авиации с позывным Oscar во время одного боевого вылета уничтожил сразу четыре бронированных машины окупантов. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в соцсети Facebook.

Перед ударом операторы украинских беспилотников производили воздушную разведку района. При выполнении задания они обнаружили ангар, в котором русские военные скрыли бронированную технику. Полученные координаты оперативно передали в командный пункт для поражения цели.

Как рассказал сам летчик, в момент получения информации он находился на дежурстве на одном из оперативных аэродромов.

«Получил приказ на боевой вылет, вышел в определенный район, нанес бомбовый удар по цели, - говорит он. - Через несколько минут после удара разведчики подтвердили уничтожение четырех бронированных машин врага».

Для выполнения боевой задачи украинский летчик применил истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточными управляемыми авиационными бомбами GBU-39. Именно благодаря точной наводке удалось успешно поразить технику, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре.

Пилот является одним из опытных в украинской тактической авиации. С начала полномасштабного вторжения России он совершил более 400 боевых вылетов. За это время летчик уничтожил более 150 наземных целей противника, а также около 15 воздушных целей.

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