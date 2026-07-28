Глава Volkswagen призвал ЕС повысить пошлины на китайские гибриды 28.07.2026, 18:35

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Китайские компании быстро усиливают позиции в Европе.

Глава Volkswagen Group Оливер Блуме призвал Европейский союз распространить повышенные импортные пошлины на китайские подключаемые гибриды (PHEV), заявив, что это поможет создать равные условия конкуренции для европейских производителей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для обращения стали новые данные о рынке. В первой половине 2026 года китайские бренды заняли 27,3% европейского рынка подключаемых гибридов, реализовав 208 368 автомобилей. Это почти треть всех продаж в сегменте.

Блуме считает, что к таким автомобилям должны применяться те же меры, что уже действуют в отношении китайских электромобилей. Сейчас максимальная ставка европейских пошлин на импортируемые из Китая электрокары достигает 35%.

По мнению руководителя Volkswagen, активная экспансия китайских производителей объясняется ситуацией на внутреннем рынке КНР. «Китай вынужден активно наращивать экспорт, поскольку внутри страны автопроизводители сталкиваются с усиливающейся конкуренцией и растущим давлением», — приводит его слова издание.

Китайские компании быстро усиливают позиции в Европе благодаря сочетанию современных технологий и более доступных цен. «Китайские автопроизводители стали главными нарушителями привычного баланса в отрасли», — пишут журналисты.

Рост их влияния заметен не только в сегменте гибридов. Если по итогам прошлого года доля китайских брендов на европейском автомобильном рынке составляла 5,9%, то уже за первые шесть месяцев 2026 года она выросла до 9,5%, что усиливает давление на традиционных европейских производителей.

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