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В Беларуси для людей пенсионного возраста появились новые изменения

  • 28.07.2026, 15:11
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В Беларуси для людей пенсионного возраста появились новые изменения

Постановление вступит в силу с 29 июля.

Правительство вводит изменения, которые затрагивают белорусов пенсионного возраста, а также людей с инвалидностью I группы. В Минтруда рассказали подробности по этим новшествам.

«Актуализирован порядок назначения пособия по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет», — сообщают в ведомстве.

Так, родители и опекуны пенсионного возраста смогут продолжить получать пособие по уходу после того, как их ребенку-инвалиду исполнится 18 лет и ему установят инвалидность с детства I группы.

Напомним, женщины в Беларуси сейчас выходят на заслуженный отдых в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Новшества по некоторым пособиям

«Предусматривается выплата пособия по уходу за период нахождения гражданина, нуждающегося в постоянном уходе, на стационарном лечении, в случае осуществления получателем пособия ухода за ним в этой организации здравоохранения, — сообщает Минтруда. — Факт осуществления дополнительного ухода подтверждается выпиской из медицинских документов, выданной организацией здравоохранения».

Еще одно новшество касается ситуаций, когда временный уход приостанавливается по личным обстоятельствам — пособие выплачивать в таком случае не будут, но в будущем не придется повторно обращаться за назначением этих выплат и собирать для этого новый пакет документов.

«Однако временное приостановление ухода согласовывается с лицом, которое получает этот уход (инвалидом I группы, пожилым 80 лет и старше), либо его законным представителем, — уточняют в Минтруда. — Для реализации этого права нужно подать соответствующее заявление в управление по труду, занятости и социальной защите, выплачивающее пособие по уходу».

Постановление правительства вступит в силу с 29 июля этого года.

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