В Минске нашли самый громкий автомобиль 28.07.2026, 15:40

От басов в Volkswagen Polo дрожат двери, стекла и даже ближайшие здания.

По Минску ездит Volkswagen Polo, владелец которого, видимо, слишком сильно увлекся доработкой штатной музыки. На ролике, которые он сам выложил в TikTok, видно, как дрожат двери, стекла и даже багажник машины от басов, заметил Onliner.

Из-за нецензурной лексики издание убрало звук на первом ролике.

На еще одном ролике дрожат не только элементы автомобиля, но и стекла ближайшего здания.

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