В Минске нашли самый громкий автомобиль
- 28.07.2026, 15:40
От басов в Volkswagen Polo дрожат двери, стекла и даже ближайшие здания.
По Минску ездит Volkswagen Polo, владелец которого, видимо, слишком сильно увлекся доработкой штатной музыки. На ролике, которые он сам выложил в TikTok, видно, как дрожат двери, стекла и даже багажник машины от басов, заметил Onliner.
Из-за нецензурной лексики издание убрало звук на первом ролике.
На еще одном ролике дрожат не только элементы автомобиля, но и стекла ближайшего здания.