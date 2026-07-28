Минчанин – «Белтелекому»: Мне что, роутер изолентой к телевизору примотать? 2 28.07.2026, 16:35

Техника, которую оператор выдает при подключении, не обеспечивает качественный интернет.

Пользователь Threads рассказал о проблеме, на которую часто жалуются абоненты «Белтелекома».

«Долбаный «Белтелеком» и его связь, WiFi, модемы, роутеры и прочее, — пишет он. — Вы мне скажите: я вам деньги плачу нормальные, ровные, чистые, не драные, не жеванные? Так почему ваш интернет не такой же прелестный как мои деньги?

Из коридора до комнаты роутер не может пробить одну стену и перегородку шкафа ЛДСП. Это что? Мне его примотать синей изолентой к TV? Или может вы что—то все—же начнете делать?»

Пользователи соцсети рассказали, что сталкивались с подобной ситуацией и посоветовали купить более качественный роутер. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Эта общеизвестная проблема, операторские модемы «Белтелекома» очень слабые по WiFi, нужно докупать обрудование (роутер, а лучше mesh-систему из нескольких устройств) и тогда ваш WiFi будет летать в любой точке квартиры.

— Мои проблемы. Аналогично, посетили «Белтелеком». Выдали контроллер, тоже надо место подобрать, чтоб направлял куда надо. Вот про второй роутер речи не было. Посмотрим, если что, опять пойдем.

— Заплати тому, заплати этому. Кому еще? Плачу «Белтелекому», хочу интернет качественный!

— Была такая же ситуация, два раза вызывал поддержку, пока один из сотрудников не сказал роутер попробывать поменять на двухдиапозонный, в нем сигнал лучше.

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