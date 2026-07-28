Битва за самое большое озеро в мире 28.07.2026, 16:38

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Каспийское море стало новой ареной противостояния России, Украины и Ирана.

Каспийское море стремительно превращается в одну из ключевых точек геополитического противостояния. После недавних ударов украинских беспилотников по судам в акватории конфликты вокруг Украины и Ирана впервые столь явно пересеклись на крупнейшем в мире замкнутом водоеме, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы атаковали российские суда, перевозившие военные грузы из Ирана, а также российский ракетный катер. В свою очередь Тегеран утверждает, что под удар попало коммерческое судно с грузом железа, следовавшее из российского порта Астрахань в иранский Энзели. По данным иранской стороны, погиб один моряк, еще трое получили ранения.

Напряженность быстро усилилась. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи предупредил, что «опасный авантюризм Украины без ответа не останется», после чего временный поверенный Украины был вызван в иранское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечает CNN, значение Каспийского моря резко выросло после осложнения судоходства через Персидский залив и Оманский залив. По словам аналитика Биджана Хаджепура, сегодня Каспий является «стратегическим дополнением» к традиционным морским маршрутам Ирана и позволяет развивать торговлю с Россией, странами Кавказа, Центральной Азии и Китаем.

Маршрут через Каспий имеет и военное значение. Именно по нему в первые годы войны Россия получала иранские ударные беспилотники Shahed, а позже, по данным западных властей, через этот путь могли поставляться и другие вооружения. «Любая передача иранских баллистических ракет России станет серьезной эскалацией», — ранее предупреждали в администрации США.

Последние украинские удары демонстрируют не только возросшие возможности дальнобойных беспилотников, но и стремление Киева нарушить логистику, поддерживающую российскую военную кампанию. Кроме того, атаки стали сигналом, что Украина рассматривает Иран как одного из ключевых поставщиков вооружений для Москвы.

Каспийское море постепенно превращается не только в важнейший торговый коридор, но и в новую стратегическую площадку, где все теснее переплетаются интересы России, Ирана, Украины и западных стран.

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