Худший кошмар Путина 28.07.2026, 17:32

Украина состоялась как демократия.

Массовые протесты, охватившие Киев и другие города Украины после отставки министра обороны Михаила Федорова, стали крупнейшим внутриполитическим кризисом с начала полномасштабной войны. Эти события демонстрируют, что украинское общество сохраняет способность влиять на власть даже в условиях вооруженного конфликта — и именно это вызывает особую тревогу в Кремле, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Акции начались после решения президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку 35-летнего Федорова, которого многие связывали с развитием украинских беспилотных технологий и реформами в оборонной сфере. По данным издания, решение вызвало волну критики со стороны ветеранов, студентов, волонтеров, антикоррупционных активистов и части политиков.

«Тысячи людей собрались на мирные, но решительные акции, заявив, что не прекратят протесты, пока их не услышат», — пишут авторы.

На фоне общественного давления Зеленский вскоре объявил о назначении генерала Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Этот шаг многие восприняли как попытку учесть требования протестующих и провести долгожданное обновление военного руководства.

«Происходящее резко контрастирует с политической ситуацией в России. Путин воспринимает массовые гражданские выступления как одну из главных угроз своей власти. Недавняя волна протестов в Украине стала для Путина и Кремля неприятным напоминанием о том, почему они вообще начали войну», — говорится в публикации.

Позицию российского лидера связывают с его опытом распада СССР и событиями Оранжевой революции 2004 года, после которой, как утверждается, Украина стала восприниматься Кремлем как потенциальный пример демократических перемен для самой России.

Именно страх перед успешной демократической Украиной остается одним из ключевых факторов, определяющих политику Москвы в отношении соседней страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com