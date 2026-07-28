Сенаторы США достигли консенсуса по «адским санкциям» против России и Ирана
- 28.07.2026, 17:55
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Трамп получил новый инструмент давления.
Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения по новому законопроекту о санкциях против России и Ирана, который может значительно усилить давление Вашингтона на Москву и ее торговых партнеров, пишет loomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Документ поддержал президент США Дональд Трамп. Он предусматривает расширение полномочий Белого дома для введения масштабных ограничений против покупателей российской нефти и газа, а также стран, которые помогают обходить действующие санкции.
Согласно инициативе, президент сможет вводить пошлины до 500% на импорт российских товаров в США. Кроме того, предусмотрены дополнительные тарифы до 100% против пяти крупнейших покупателей российской энергетики и государств, связанных с обходом санкционных механизмов. Эти полномочия будут действовать в течение пяти лет.
«Законопроект позволит президенту ужесточить ограничения для крупнейших покупателей российской энергии и расширить санкции против Ирана», — пишет Bloomberg. Инициатива получила поддержку обеих партий.
Одним из ключевых положений станет продление до 2031 года закона о санкциях против Ирана, принятого еще в 1996 году. Вашингтон также намерен усилить давление на экспорт российских углеводородов, который остается одним из главных источников доходов Кремля.
Ожидается, что документ без серьезных проблем пройдет Сенат, однако ситуация в Палате представителей сложнее — законодатели находятся на каникулах до сентября.
Часть демократов выражает опасения, что новые полномочия могут использоваться для введения чрезмерно широких тарифов. Кроме того, эксперты предупреждают, что меры способны усилить напряженность в отношениях США с Китаем и Индией — крупнейшими игроками на рынке российской энергии.
Голосование пройдет на фоне встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, (которая запланирована на вторникhttps://charter97.org/ru/news/2026/7/28/692732/). Возможное принятие закона станет одним из самых жестких экономических сигналов Вашингтона в адрес Москвы за последние годы.