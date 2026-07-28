Украинские пограничники уничтожили российский танк во время атаки 1 28.07.2026, 18:08

Также поражены техника и склады.

Украинские пограничники бригады «Гарт» на Южно-Слобожанском направлении в ходе аэроразведки обнаружили танк оккупантов, который пытался атаковать позиции Сил обороны. По нему мгновенно был нанесен удар с помощью FPV-дрона, который вывел боевую машину из строя.

Видео опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы Ураины.

Помимо танка, ударными беспилотниками были уничтожены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, транспортные средства, а также наземный роботизированный комплекс противника.

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