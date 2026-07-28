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«Одиссея» Нолана установила новый рекорд мирового проката

  • 28.07.2026, 17:18
«Одиссея» Нолана установила новый рекорд мирового проката

Фильм стремительно приближается к отметке $640 млн мировых сборов.

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» уверенно закрепился на вершине мирового проката и стремительно приближается к отметке 640 млн долларов мировых сборов. По итогам второго уикенда картина заработала 215,3 млн долларов, потеряв лишь 18% по сравнению с дебютом — результат, который аналитики называют исключительно сильным для проекта такого масштаба, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно впечатляющие показатели демонстрируют кинотеатры IMAX. На сегодняшний день они принесли фильму уже 140 млн долларов, что составляет более половины мировых сборов. Второй уикенд стал самым успешным в истории IMAX для фильма на второй неделе проката.

«Большинство сеансов в формате 70-миллиметрового IMAX уже распроданы вплоть до сентября», — пишет Deadline.

Картина показывает высокую устойчивость практически на всех ключевых рынках. В Великобритании сборы во второй уикенд снизились всего на 11%, в Германии — на 7%, в Австралии — на 16%, а в Мексике — лишь на 2%. Во Франции, Италии, Испании, Германии и ряде других стран фильм сохраняет первое место в прокате.

При этом «Одиссея» уже опережает по темпам кассовых сборов предыдущие фильмы Нолана, включая «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Фильм установил рекорд по сборам второго уикенда в истории IMAX», — отмечает издание.

При сохранении нынешней динамики «Одиссея» вскоре преодолеет рубеж в 1 млрд долларов, став одним из самых успешных проектов в карьере Кристофера Нолана и одним из крупнейших кассовых хитов 2026 года.

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