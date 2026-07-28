Юрий Федоров: У россиян есть только один способ прекратить войну
- 28.07.2026, 16:58
Украина продолжит удары по объектам двойного назначения.
С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе. По словам военного эксперта и аналитика Юрия Федорова, они являются законной военной целью, и такие удары будут продолжаться. Об этом он заявил YouTube-каналу журналиста Евгения Киселева.
Сайт Charter97.org приводит выдержки из интервью.
«Украина имеет право бить по железнодорожным мостам, по логистическим центрам, — заявил эксперт. — Они используются для того, чтобы поддерживать военный потенциал государства, в том числе его войска, которые ведут войну.
Я слышал жалобы и стенания тех людей, которые потеряли деньги, потеряли товар после ударов по складам Wildberries. Но есть гораздо более обоснованные жалобы и претензии украинского населения, которое страдает от российских ударов, которое вынуждено проводить ночи в подвалах, в бомбомбежищах, на станциях метро. Россия принесла гораздо больше горя и разрушений в Украину.
Что касается гражданского населения России, которое страдает от этих ударов, у них есть один способ остановить это — обращаться к Путину с требованием прекращения войны».