закрыть
28 июля 2026, вторник, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Юрий Федоров: У россиян есть только один способ прекратить войну

  • 28.07.2026, 16:58
Юрий Федоров: У россиян есть только один способ прекратить войну
Юрий Федоров

Украина продолжит удары по объектам двойного назначения.

С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе. По словам военного эксперта и аналитика Юрия Федорова, они являются законной военной целью, и такие удары будут продолжаться. Об этом он заявил YouTube-каналу журналиста Евгения Киселева.

Сайт Charter97.org приводит выдержки из интервью.

«Украина имеет право бить по железнодорожным мостам, по логистическим центрам, — заявил эксперт. — Они используются для того, чтобы поддерживать военный потенциал государства, в том числе его войска, которые ведут войну.

Я слышал жалобы и стенания тех людей, которые потеряли деньги, потеряли товар после ударов по складам Wildberries. Но есть гораздо более обоснованные жалобы и претензии украинского населения, которое страдает от российских ударов, которое вынуждено проводить ночи в подвалах, в бомбомбежищах, на станциях метро. Россия принесла гораздо больше горя и разрушений в Украину.

Что касается гражданского населения России, которое страдает от этих ударов, у них есть один способ остановить это — обращаться к Путину с требованием прекращения войны».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров