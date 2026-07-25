СБУ поразила корабли с оружием из Ирана 25.07.2026, 20:53

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Раскрыты подробности атаки в Каспийском море.

Служба безопасности Украины в ночь на 25 июня нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения «Филановского» в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили аналитики издания Defense Express.

Одним из пораженных стало универсальное сухогрузное судно Port Olya 2, принадлежащее подсанкционной российской компании ООО «МГ-Флот». По данным портала ГУР МОУ «War. Sanctions», это судно использовалось для перевозки военных грузов из Ирана в Россию.

Еще одной целью стало судно Begey, ходящее под российским флагом. По информации украинской разведки, оно также участвовало в транспортировке военных грузов, среди которых патроны, артиллерийские боеприпасы, бронежилеты и шлемы. Кроме того, во время отдельных рейсов экипаж отключал автоматическую систему идентификации AIS, чтобы скрыть маршрут судна.

Отдельно под удар украинских дронов попал ракетный катер проекта 12418 «Молния», входящий в состав российского флота.

В Defense Express обращают внимание, что такие удары уже не являются беспрецедентными. Украинские силы ранее уже демонстрировали способность поражать цели в Каспийском море, расположенном примерно в тысяче километров от потенциальных районов запуска украинских дальнобойных беспилотников и крылатых ракет.

Аналитики напоминают, что еще в начале мая Силы обороны поразили в Каспийском море малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» - носитель крылатых ракет «Калибр», которые Россия неоднократно применяла для ударов по территории Украины именно из акватории Каспийского моря.

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«В то же время удары по грузовым судам, перевозящим оружие из Ирана в РФ, можно назвать вполне ожидаемыми - ведь ещё несколько месяцев назад, в апреле, РФ и Иран, пользуясь перемирием с США, спешно активизировали трафик через Каспийское море. И сухогрузы, задействованные для этого, являются законными и достаточно хорошими целями для СОУ», - говорится в материале.

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