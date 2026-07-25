«Пытался объяснить, что 30 литров — мало» 25.07.2026, 20:21

Белорусский айтишник рассказал о поездке по России.

Белорусский айтишник Михаил (имя изменено) сейчас работает в Москве, но недавно поехал посмотреть Казань. О своих впечатлениях он рассказал изданию Devby.io.

«Человек пытался объяснить кассиру, что 30 литров ему мало»

Живу и работаю в Москве уже более двух лет. Работаю чаще в офисе, хотя у меня «гибрид», и могу неделями в офисе не появляться.

Перебои с топливом, конечно, заметны. В Москве это могут быть очереди на АЗС, а может быть и просто отсутствие топлива на частных заправках (им оно в последнюю очередь достается).

Сейчас ездил посмотреть на город Казань. Поездом, потому что рейсы на самолеты часто отменяют или переносят, а поезда ходят без каких-либо задержек. Там ситуация такая же, а может и хуже. Потому что очереди заметно больше, чем в Москве.

Цена на топливо на частных заправках в Москве вообще космос: 120 рублей [$1,53] за литр 95‑го бензина, на государственных 72‑80 рублей [$0,92—1,02]. В Казани на пару рублей меньше.

Полностью закрытых заправок нет, все все равно чем-то торгуют: газом, дизельным топливом. Потом им привозят бензин, и они его стараются большими ценами подольше удержать.

Перебои в основном касаются бензина (92, 95, 100). Дизель часто есть, но даже он иногда заканчивается к вечеру. А вот газ всегда видел, на всех заправках.

Ограничения на бензин — 30 литров. Про ограничения на дизельное топливо не знаю, не спрашивал. Само ограничение работает через кассира, который просто не пробивает больше 30 литров. Подойти два раза, пока машина стоит у колонки, тоже не получится. Можно, конечно, поехать на другую заправку или встать в очередь еще раз. Но для большинства людей 30 литров топлива — это неделя пользования авто, поэтому для них такой острой необходимости нет, наверное.

Не знаю, пофиксили или нет, но можно было заправить 30 литров через кассира, после зайти в приложение «Т-заправки», оплатить через них и заправить еще 30 литров. Эти же онлайн-сервисы для заправки никак не отследить. Впрочем, я видел это только в интернетах, поэтому точности не гарантирую.

На повседневную жизнь, работу общественного транспорта, доставки, каршеринг эти перебои не повлияли. В Москве ничего подобного не наблюдаю. На работу добираюсь общественным транспортом — там все стабильно. Очереди на заправках хоть и есть, но не как в регионах. Я стоял максимум 30 минут, обычно все еще быстрее. Но это в моем районе. Москва огромная, как там в других районах — не знаю.

Какого-либо изменения в поведении людей, агрессии на заправках тоже не видел. Максимум, что было — человек минуту пытался объяснить кассиру, что 30 литров ему мало. И он не победил в этом споре.

«Есть даже некая угроза и опасность лично для меня»

Прямые последствия ударов дронов я за все это время видел только в новостных пабликах. Впрочем, я всегда понимал, что они есть, и есть даже некая угроза и опасность лично для меня. Я прекрасно осознаю этот риск.

«В Казани всего остального интернета просто нет»

В Казани в центре города мобильного интернета у меня просто не было. Что меня удивило — мне ограничили интернет просто при въезде в Татарстан, когда я пересек границу республик [Татарстана и Чувашии]. Вот этого я вообще не ожидал.

Фото: Kamil Foatov, Unsplash

Пришла СМС «Добро пожаловать в Татарстан! В целях безопасности мобильный интернет может быть ограничен бла-бла-бла. Доступные сайты смотрите по ссылке…». Работает такси, Яндекс браузер, скорее всего ВК (у меня его нет). И буквально нет «остального» интернета.

Даже если мобильный интернет был (на набережной, в самом центре Казани, у меня связь была в одну полоску, даже «белые сайты» не работали), я не всегда мог стабильно подключиться к своему VPN.

Было похоже не просто на «белые списки», а на полное отключение коннектов за границу по мобильному интернету. При этом Wi-Fi работал всегда стабильно.

«На работе у нас корпоративный VPN, так что там все стабильно»

С интернетом в Москве значительно лучше. VPN у меня свой, я плачу только за аренду сервера $50 в год. На нем сидим я, моя девушка и некоторые знакомые. На работе у нас корпоративный VPN, так что там все стабильно.

Фото: lev p, Unsplash

Все компании, включая госструктуры, используют VPN. Крупные компании, как моя, поднимают свои серверы через доверенных лиц и используют их. Компании меньшего размера просто арендуют серверы у обычных облачных провайдеров.

«В Беларуси сейчас проще»

В Беларуси сейчас тебе просто проще работать и пользоваться благами цивилизации. У тебя нет «белых списков», ограничений и т.д.

Да, у меня есть планы о переезде. Сейчас есть возможность переехать, не меняя компанию. Для себя я определил несколько вариантов: на родину в Беларусь, в Казахстан или в Грузию.

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