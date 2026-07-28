В Минске продают необычную квартиру из прошлого

В Минске продают необычную квартиру из прошлого2
- 28.07.2026, 16:48
Винтажную трешку с трехметровыми потолками оценили в $210 тысяч.
К квартирам в сталинках люди зачастую относятся с трепетом, пишет Onlíner. Даже при необходимости модернизации в таком жилье стараются сделать ремонт с сохранением старинных артефактов типа лепнины или фигурных розеток для люстр. А иногда интерьер полностью стилизуют под старину: винтажная мебель и общая ламповая атмосфера. Такая квартира сейчас продается в Минске на улице Кальварийской. Смотришь на нее и умиляешься.
Трешка площадью 79,5 кв. м располагается в пятиэтажке на улице Кальварийской, 5. Это дом в стиле советского неоклассицизма, который был построен в период с 1958 по 1960 годы. В 2020 году прошел капитальный ремонт.
В квартире есть небольшой балкон. Признаки сталинок прилагаются: железобетонные перекрытия, грамотная планировка и трехметровые потолки.
Интерьер выглядит винтажным, как будто ворвался в нашу реальность со старинных фотографий. Однако сам ремонт свежий:
— В квартире сделан ремонт с заменой пола, всех труб и электропроводки, — пишет риелтор.
Стоимость этой вайбовой сталинки — 605 000 рублей, или $210 033 по курсу.