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В Минске продают необычную квартиру из прошлого

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  • 28.07.2026, 16:48
В Минске продают необычную квартиру из прошлого

Винтажную трешку с трехметровыми потолками оценили в $210 тысяч.

К квартирам в сталинках люди зачастую относятся с трепетом, пишет Onlíner. Даже при необходимости модернизации в таком жилье стараются сделать ремонт с сохранением старинных артефактов типа лепнины или фигурных розеток для люстр. А иногда интерьер полностью стилизуют под старину: винтажная мебель и общая ламповая атмосфера. Такая квартира сейчас продается в Минске на улице Кальварийской. Смотришь на нее и умиляешься.

Трешка площадью 79,5 кв. м располагается в пятиэтажке на улице Кальварийской, 5. Это дом в стиле советского неоклассицизма, который был построен в период с 1958 по 1960 годы. В 2020 году прошел капитальный ремонт.

В квартире есть небольшой балкон. Признаки сталинок прилагаются: железобетонные перекрытия, грамотная планировка и трехметровые потолки.

Интерьер выглядит винтажным, как будто ворвался в нашу реальность со старинных фотографий. Однако сам ремонт свежий:

— В квартире сделан ремонт с заменой пола, всех труб и электропроводки, — пишет риелтор.

Стоимость этой вайбовой сталинки — 605 000 рублей, или $210 033 по курсу.

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