закрыть
28 июля 2026, вторник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На распутье

  • Владимир Фесенко
  • 28.07.2026, 16:31
На распутье
Владимир Фесенко
Фото: Укринформ

Пойдет ли Федоров в политику?

Вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны Украины невелика. Также очевидно: чем больше ультиматумов исходит от «карточного Майдана», тем меньше шансов на их выполнение. Определяться нужно не с требованиями, а с дальнейшей тактикой и стратегией собственной деятельности.

В то же время в политических и экспертных кругах, а также в социальных сетях уже начинается дискуссия о возможности создания нового социально-политического движения на базе «карточного Майдана» во главе с новым оппозиционным лидером — Михаилом Федоровым.

Электоральная ниша для такого политического проекта уже существует. Это либерально настроенная часть украинского среднего класса, молодежи и жителей крупных городов Украины. Это избиратели, голосовавшие в 2014 году за «Самопомич», а в 2019-м — за «Голос»; это активисты и участники нынешнего «карточного Майдана». Вплоть до середины июля 2026 года у них не было потенциального политического лидера. Теперь он появился. Его имя постоянно звучит на акциях «карточного Майдана». Правда, проблема в том, что он еще не определился со своей дальнейшей политической судьбой. Но это, вероятно, лишь вопрос времени.

Кое-чем это напоминает мне начало 2000-х годов — создание «Нашей Украины» и консолидацию тогдашней новой оппозиции вокруг Виктора Ющенко, который в то время тоже имел репутацию успешного реформатора. Однако Михаил Федоров выглядит гораздо более решительным и настойчивым, чем Виктор Ющенко. Но он все еще не определился с выбором: что делать дальше? И именно от его решения зависят дальнейшая судьба «карточного Майдана» и развитие внутриполитической ситуации.

Кто может принять участие в этом новом социально-политическом движении? Прежде всего те, кто поддерживает его уже сейчас: участники нынешнего «карточного Майдана», антикоррупционные активисты, некоторые парламентарии — от представителей фракции «Голос» до отдельных депутатов от «Слуги народа». Этот проект могут поддержать многие украинские бизнес-структуры, не в восторге от «татаровской стилистики» в работе правоохранительных органов Украины и их давления на украинский бизнес. Поддержка со стороны многих СМИ и социальных сетей также гарантирована, что подтвердила информационная ситуация последней недели.

Однако существует и потенциальная проблема. Либеральная идеологическая ниша представляет собой своего рода электоральную резервацию. Это отнюдь не выбор большинства украинских избирателей, которые скорее ориентированы на сочетание консервативных, социально-популистских и патриотических идеологических установок. Популярный лидер может обеспечить более весомый результат на выборах, но это зависит от эффективности избирательной кампании и социально-политической ситуации на момент голосования.

Отмечу еще одну специфическую проблему. Участники и сторонники «карточного Майдана» критикуют Владимира Зеленского за чрезмерную единоличную концентрацию власти в его руках и призывают к восстановлению парламентско-президентской формы правления. Но в таком случае Михаила Федорова следует продвигать не на пост президента Украины, а на роль будущего премьер-министра послевоенной Украины. Успешный реформатор будет необходим именно во главе следующего правительства Украины.

В любом случае и Михаилу Федорову, и «карточному Майдану» нужно определиться — что делать дальше.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров