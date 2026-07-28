На распутье Владимир Фесенко

28.07.2026, 16:31

Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Пойдет ли Федоров в политику?

Вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны Украины невелика. Также очевидно: чем больше ультиматумов исходит от «карточного Майдана», тем меньше шансов на их выполнение. Определяться нужно не с требованиями, а с дальнейшей тактикой и стратегией собственной деятельности.

В то же время в политических и экспертных кругах, а также в социальных сетях уже начинается дискуссия о возможности создания нового социально-политического движения на базе «карточного Майдана» во главе с новым оппозиционным лидером — Михаилом Федоровым.

Электоральная ниша для такого политического проекта уже существует. Это либерально настроенная часть украинского среднего класса, молодежи и жителей крупных городов Украины. Это избиратели, голосовавшие в 2014 году за «Самопомич», а в 2019-м — за «Голос»; это активисты и участники нынешнего «карточного Майдана». Вплоть до середины июля 2026 года у них не было потенциального политического лидера. Теперь он появился. Его имя постоянно звучит на акциях «карточного Майдана». Правда, проблема в том, что он еще не определился со своей дальнейшей политической судьбой. Но это, вероятно, лишь вопрос времени.

Кое-чем это напоминает мне начало 2000-х годов — создание «Нашей Украины» и консолидацию тогдашней новой оппозиции вокруг Виктора Ющенко, который в то время тоже имел репутацию успешного реформатора. Однако Михаил Федоров выглядит гораздо более решительным и настойчивым, чем Виктор Ющенко. Но он все еще не определился с выбором: что делать дальше? И именно от его решения зависят дальнейшая судьба «карточного Майдана» и развитие внутриполитической ситуации.

Кто может принять участие в этом новом социально-политическом движении? Прежде всего те, кто поддерживает его уже сейчас: участники нынешнего «карточного Майдана», антикоррупционные активисты, некоторые парламентарии — от представителей фракции «Голос» до отдельных депутатов от «Слуги народа». Этот проект могут поддержать многие украинские бизнес-структуры, не в восторге от «татаровской стилистики» в работе правоохранительных органов Украины и их давления на украинский бизнес. Поддержка со стороны многих СМИ и социальных сетей также гарантирована, что подтвердила информационная ситуация последней недели.

Однако существует и потенциальная проблема. Либеральная идеологическая ниша представляет собой своего рода электоральную резервацию. Это отнюдь не выбор большинства украинских избирателей, которые скорее ориентированы на сочетание консервативных, социально-популистских и патриотических идеологических установок. Популярный лидер может обеспечить более весомый результат на выборах, но это зависит от эффективности избирательной кампании и социально-политической ситуации на момент голосования.

Отмечу еще одну специфическую проблему. Участники и сторонники «карточного Майдана» критикуют Владимира Зеленского за чрезмерную единоличную концентрацию власти в его руках и призывают к восстановлению парламентско-президентской формы правления. Но в таком случае Михаила Федорова следует продвигать не на пост президента Украины, а на роль будущего премьер-министра послевоенной Украины. Успешный реформатор будет необходим именно во главе следующего правительства Украины.

В любом случае и Михаилу Федорову, и «карточному Майдану» нужно определиться — что делать дальше.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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