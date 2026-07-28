Белорус за одну вылазку собрал более 200 боровиков 28.07.2026, 16:06

Впечатляющий «улов» грибника из Дрогичина попал на видео.

Грибной сезон в Беларуси набирает обороты. И если еще недавно рекордными «уловами» в основном хвастались жители Минской и Витебской областей, то теперь хорошие новости приходят и с Брестчины, где наконец прошли долгожданные дожди.

На сей раз любителей тихой охоты подразнил в TikTok Анатолий из Дрогичина. Грибник опубликовал ролик, в котором показал результат своей очередной вылазки в лес.

И он действительно впечатляет: за один поход белорус набрал 237 крепких и отборных боровиков.

Впрочем, для Анатолия такой «улов» уже становится доброй традицией.

Всего пару дней назад он показывал еще одну удачную «охоту». Тогда ему удалось найти 146 боровиков. По словам мужчины, одна часть грибов уже отправилась в банки, а другая – в морозильник.

Правда, поверили ему далеко не все. В комментариях многие уверяли, что в Брестской области еще нет такого количества грибов.

По мнению скептиков, можно рассчитывать максимум на несколько лисичек или маслят, а сотни боровиков – это уже из разряда сказок.

Грибник же к таким замечаниям относится спокойно. Под роликами он отвечает, что с тихой охотой все как с рыбалкой: кому-то везет больше, а кому-то – меньше. И каждому по-доброму желает удачи.

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