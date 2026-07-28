Назван лучший фрукт для контроля сахара в крови 2 28.07.2026, 16:17

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Диетологи сравнили влияние арбуза и дыни.

Арбуз и дыня – два популярных летних фрукта. Оба они обладают естественной сладостью, содержат углеводы и снабжают организм важными питательными веществами, полезными для обмена веществ и общего здоровья, сообщает EatingWell.

Издание отмечает, что многих интересует, имеет ли один из этих фруктов преимущество перед другим, если речь идет о регулировании уровня сахара в крови.

«И арбуз, и дыня содержат природные углеводы, которые могут повышать уровень сахара в крови, но они также отличаются высоким содержанием воды, витаминов, антиоксидантов и относительно низкой гликемической нагрузкой, если употреблять их в обычных порциях», – рассказала диетолог Бриттани Полсон.

Как арбуз влияет на уровень сахара в крови

«Арбуз может повышать уровень сахара в крови, поскольку содержит природные сахара, а его углеводы усваиваются довольно быстро», – отметила Полсон.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что одна чашка нарезанного кубиками арбуза на 91 % состоит из воды и содержит всего около 11 граммов углеводов, что помогает объяснить, почему арбуз имеет более высокий гликемический индекс, но относительно низкую гликемическую нагрузку.

Glycemic Index Guide объясняет , что гликемический индекс измеряет, насколько быстро углеводный продукт повышает уровень сахара в крови, тогда как гликемическая нагрузка учитывает как гликемический индекс продукта, так и количество углеводов в типичной порции.

В статье отмечается, что, поскольку арбуз в основном состоит из воды и содержит относительно небольшое количество углеводов на порцию, его общее влияние на уровень сахара в крови считается низким, если употреблять его в типичной порции.

Как дыня влияет на уровень сахара в крови

Как и арбуз, дыня содержит углеводы, которые при пищеварении расщепляются на глюкозу и могут повышать уровень сахара в крови.

Министерство сельского хозяйства США отметило, что одна чашка нарезанной кубиками дыни на 93 % состоит из воды и содержит 12 граммов углеводов, а также около 1,5 грамма клетчатки.

Добавляется, что, поскольку дыня имеет высокое содержание воды и клетчатки, она может способствовать замедлению пищеварения и более постепенному повышению уровня сахара в крови. Благодаря относительно небольшому количеству углеводов в одной порции она имеет низкую гликемическую нагрузку, хотя ее гликемический индекс находится в среднем диапазоне.

Диетолог Шери Гау отмечает, что дыня может иметь небольшое преимущество в отношении уровня сахара в крови, поскольку содержит почти вдвое больше клетчатки, чем арбуз.

В то же время Полсон отметила, что ни один из этих фруктов не является обязательно «лучшим».

«Хотя арбуз, как правило, имеет несколько более высокий гликемический индекс (ГИ), чем дыня, эта разница вряд ли будет существенной для большинства людей, поскольку размер порции и то, с чем вы едите фрукты, оказывают гораздо большее влияние на уровень сахара в крови, чем небольшие различия только в ГИ», – пояснила она.

По мнению диетолога, большее беспокойство, возможно, вызывает то, что люди вообще избегают фруктов, опасаясь их естественного содержания сахара.

«Последние метаанализы показывают, что употребление цельных фруктов может способствовать общему контролю гликемии и связано с меньшим риском развития диабета 2 типа, если это является частью общего здорового рациона», – поделилась она.

Гау добавила, что и арбуз, и дыня легко вписываются в рацион, направленный на поддержание нормального уровня сахара в крови.

«Поскольку в одной чашке арбуза или дыни содержится менее 15 граммов углеводов, употребление 1 чашки или менее, как правило, не должно вызывать скачка уровня сахара в крови у человека, не страдающего диабетом», – пояснила диетолог.

Однако, как отмечается в статье, каждый организм по-разному реагирует на углеводы.

«То, что вызывает скачок у одного человека, может не повлиять на другого, поэтому обращайте внимание на реакцию своего организма и корректируйте рацион соответственно», – посоветовал диетолог Вал Вернер.

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