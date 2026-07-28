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Три крупных кремлевских олигарха — на грани банкротства

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  • 28.07.2026, 16:11
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Три крупных кремлевских олигарха — на грани банкротства
Фото: Shutterstock

Их компании не обслуживают долги.

Ближайшее окружение главы Кремля Владимира Путина, похоже, столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Олигархи Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко оказались на грани банкротства, утверждает российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

По данным канала, сначала проблемы возникли у братьев Ротенбергов, а затем затронули и структуры Тимченко. Источники утверждают, что компании олигархов больше не обслуживают долги: выплаты по основным кредитам перенесли до 2031 года, а проценты, как сообщается, уже не выплачиваются.

Руководители крупнейших российских госбанков якобы пытались обсудить ситуацию с Путиным, однако решения пока не нашли. Ротенберги и Тимченко рассчитывают на помощь Кремля, но из-за огромных расходов на войну у российского бюджета, вероятно, нет ресурсов для поддержки приближенных бизнесменов.

«ВЧК-ОГПУ» считает, что финансовые проблемы могут привести к переходу активов олигархов под контроль государства вместе с их долгами. В таком случае структуры Ротенбергов и Тимченко может ожидать масштабное банкротство.

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