Вузы Беларуси столкнулись с массовым недобором 1 28.07.2026, 15:52

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Фото: zhodinonews.by

На отдельных специальностях не набрали даже половины студентов.

Ситуация с поступлением в медицинские вузы шокировала белорусов, так как конкурса там почти не было. Мы решили посмотреть шире: а куда еще в этом году белорусские абитуриенты не особо стремились? Оказалось, что недобор – это не только о медицине. В ряде технических, естественных и аграрных специальностей конкуренция оказалась еще ниже – на некоторые не набралась даже половина от нужных заявлений, а где-то не подали документы вообще, пишет «Белсат».

На сегодняшний день еще не все вузы вывесили таблицы данных о наборе абитуриентов. Поэтому полная картина пока до конца не понятна. Для заполнения пробелов мы пользовались данными мониторинга, размещенными на портале kudapostupat.by, который сам себя описывает как «справочный». Но даже эти предварительные цифры достаточно красноречиво показывают тенденцию.

Стоит также сразу развести две разные вещи, которые легко перепутать. Первая – настоящий недобор, это когда на специальность просто не хватает желающих, и места остаются пустующими. Вторая – низкий порог баллов при том, что конкурс формально есть. Это значит, что абитуриенты подаются, но с очень слабой подготовкой, и в итоге на специальность берут практически всех. Примечательно, что оба эти варианта можно встретить в сводках по нынешней подаче документов, но в разных местах.

Где места просто пустовали

Так, в БНТУ на специальность «Производство строительных изделий и конструкций» при 8 бюджетных местах не было подано ни одного заявления: конкурс – 0, хотя еще в прошлом году сюда поступали абитуриенты с 316 баллами.

Недалеко отошли от этого показателя специальности «Подъемно-транспортные машины, лифты, машины безостановочного транспорта» (всего 4 заявления на 25 мест, конкурс 0,16), «Автоматизированные суда» (5 на 20,0,25), «Тепловые электрические станции» (9 на 34,0,26), «Тракторы и мобильные комплексы» (7 на 18,0,39).

При этом следует отметить, что специальность «Инженерно-педагогическая деятельность (машиностроение)» проваливалась и в прошлом году: тогда проходной балл составил всего 197 из 400, в этом году конкурс снова ниже единицы (0,83).

В БГУИР, главном IT-вузе страны, бешеный спрос на программирование сосуществует с провалом на «аппаратных» инженерных специальностях: «Нанотехнологии и наноматериалы» – 6 заявлений на 28 мест (0,21), «Сверхвысокочастотные системы» – 6 на 25 (0,24), «Электронное машиностроение» – 8 на 22 (0,36), «Киберфизические системы» – 38 на 70 (0,54).

В БГУ – низкие показатели на естественных направлениях: «Химия (научно – педагогическая деятельность)» – 13 заявлений на 30 мест (0,43), «Механика и математическое моделирование» – 9 на 20 (0,45), «Радиофизика и информационные технологии» – 69 на 91 (0,76). Даже «Физика» и «Фундаментальная физика» не добирают до плана (26 из 30 и 28 из 30 соответственно).

Фото: dzr.by

В БГТУ похожая ситуация в химико-технологической сфере: «Технология стекла, керамики и вяжущих материалов» – 18 заявлений на 40 мест (0,45), «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» – 15 на 25 (0,60), «Технология и переработка биополимеров» – 18 на 30 (0,60).

В БГПУ им. М. Танка на специальность «Физико-математическое образование (физика и информатика)» было подано 21 заявление на 25 мест (0,84), но здесь это не новость, так как в прошлом году всех, кто подался, тоже зачислили без конкурса.

Где баллы низкие, а желающих хватает

А вот с аграрными специальностями история другая. В БГАТУ на «Агробизнес» подали 58 заявлений при плане в 40 мест – конкурс 1,45, то есть желающих больше, чем мест. Но проблема видимо не в спросе, а в качестве: порог баллов составил менее 100 баллов из 400 возможных, а это значит, было достаточно подать документы почти с любым результатом ЦТ.

Подобно и на «Техническом обеспечении хранения и переработки сельхозпродукции» (конкурс 1,41, баллы 121-125) и «Техническом обеспечении производства сельхозпродукции» (1,23, 126-130).

То же самое произошло и в БГУ с математикой: баллы там выросли с 262 до 350+ (об этом много писали как об успехе), но фактический конкурс – всего 0,97 человека на место. Высокий балл здесь не свидетельствует об ажиотаже, просто подались почти исключительно сильные абитуриенты, а слабых на математику и раньше не тянуло.

Эта же тенденция видна и в медицинских вузах, о которых мы уже писали отдельно. В Витебском медуниверситете проходной на педиатрический факультет упал до 240 баллов-в прошлом году было 352. В БГМУ на медико – профилактическом деле основная масса зачисленных имела 221-225 баллов, и это очень низкий уровень даже по меркам этого, наименее популярного среди медицинских, факультета.

Фото: Pravo.by

Дополнительный набор уже объявили

О том, что часть мест на самом деле осталась незаполненной, говорит и формальный факт: в ряде заведений уже объявили дополнительный набор, а это всегда означает, что на основном этапе бюджет закрыть не удалось. Среди них – Военная академия Республики Беларусь (в том числе факультет противовоздушной обороны и военные учебные заведения России – в интересах Вооруженных сил Беларуси), Витебская государственная академия ветеринарной медицины и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (целевой набор).

Этот список, скорее всего, еще будет пополняться, и, судя по картине выше, в первую очередь за счет технических, аграрных и ветеринарных специальностей.

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