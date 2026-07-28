Индия уже 52 года пытается создать собственный танк 28.07.2026, 15:55

Теперь программа уперлась в немецкие компоненты.

Индийская программа создания собственного основного боевого танка «Arjun», стартовавшая еще в 1974 году, столкнулась с новой серьезной проблемой. Спустя 52 года после запуска проекта серийное производство модернизированной версии «Arjun Mk-1A» вновь откладывается из-за отсутствия ключевого компонента — немецкого двигателя, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально Индия рассчитывала начать выпуск танка уже в 1984 году. Однако к настоящему времени армия закупила лишь 124 машины базовой версии, а поставки 118 модернизированных танков, заказанных в 2021 году, так и не стартовали.

Причиной задержки стал двигатель MTU MB 838 немецкого производства. Его выпуск давно прекращен, а производитель заявил, что на восстановление производственной линии потребуется не менее четырех лет.

Сам танк обладает отличными характеристиками. Во время сравнительных испытаний в 2010 году «Arjun», как сообщается, не уступал, а по ряду показателей превосходил российский Т-90, включая точность стрельбы и проходимость. Машина оснащена 120-мм пушкой, современной системой управления огнем и мощной комбинированной броней.

Однако успехи на испытаниях не решили других проблем. Масса модернизированного танка достигла 68 тонн, что затрудняет его перевозку по железной дороге, преодоление мостов и использование за пределами пустынных районов.

«Один импортный компонент контролирует поставку готового оружия», — подчеркивают авторы. По их мнению, именно зависимость от зарубежной силовой установки стала главным препятствием для программы, которая позиционировалась как символ оборонной независимости Индии.

«Несмотря на разработку собственного двигателя мощностью 1500 лошадиных сил, власти пока не объявили о его готовности к эксплуатации», — пишет издание. Создание современных вооружений требует не только собственного корпуса и электроники, но и полностью независимой производственной базы для всех критически важных компонентов.

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