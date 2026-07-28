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Следующая Toyota Corolla станет одной из самых эффектных моделей марки

  • 28.07.2026, 15:19
Следующая Toyota Corolla станет одной из самых эффектных моделей марки
Фото: Toyota

Авто будет гораздо менее скучным, чем нынешнее.

Toyota впервые намекнула на внешний вид нового поколения Corolla, опубликовав размытый тизер в документальном фильме японской телекомпании NHK. Несмотря на нечеткое изображение, силуэт автомобиля практически повторяет концепт-кар, представленный в прошлом году, что указывает на заметно более смелый дизайн будущей модели, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Серийная Corolla сохранит многие характерные черты концепта: клиновидный профиль, короткий передний свес, покатую линию крыши и узкие задние фонари. При этом некоторые элементы, например индикатор зарядки на переднем крыле, вероятно, в серийную версию не перейдут.

Новая Corolla станет заметно выразительнее нынешнего поколения. «В целом похоже, что следующая Corolla будет гораздо менее скучной, чем нынешняя», — пишут авторы.

Ожидается, что семейство модели предложит сразу несколько вариантов силовых установок. Покупателям, вероятно, будут доступны гибридная, подключаемая гибридная и полностью электрическая версии. Кроме того, позднее на рынок должна выйти и новая спортивная GR Corolla.

Пока неизвестно, сохранится ли классический хэтчбек, либо его место займет новый лифтбек с более динамичным силуэтом. «Футуристичный стиль позволит новой Corolla привлекать внимание независимо от комплектации и типа силовой установки», — считают в издании.

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