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«Дорогие белорусы, вы в своем уме?»

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  • 28.07.2026, 15:26
  • 1,318
«Дорогие белорусы, вы в своем уме?»

Откуда берутся такие цены?

Пользователь Threads pitkaramkin сравнил стоимость некоторых товаров и услуг с зарплатой среднего белоруса.

«Однушка» в Минске — 90.000 долларов, — пишет он. — Passat b3 1.9 TDI 89-91 годов – три-четыре тысячи долларов. Один рабочий день частного электрика — не меньше 80-100 долларов, по цене ниже грозятся не встать с дивана. Аренда «однушки» с МАПИДовским ремонтом – 350-500долларов. Аренда квартиры на сутки — 80-100 долларов. Час занятий с репетитором – 40 долларов.

И все это удовольствие с средней зарплатой в 600—700 долларов.

Дорогие белорусы, вы в своем уме? Не кажется ли вам, что цены выставляемые вами, не сопоставимы с уровнем жизни вокруг вас?»

Большинство пользователей отметили, что проблема не в ценах, а именно в реальных доходах большей части населения страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Обратите внимание, что все цены соответствуют нормальному ценообразованию, кроме средней зарплаты. Так, может, это не белорусы цены выставляют конские, а зарплата похожа на стопку веток?

— В Беларуси страшное расслоение общества. Сейчас часть сфер раскармливают приезжие росияне. Вот вам и результат: зарплата отстает от цен на услуги чуть ли не в разы. Винить в этом предпринимателей, выставляющих цены, смысла нет — им тоже хочется кушать. Винить надо систему, которая подобное положение не только не предотвращает, но и усугубляет. Около 80% живут на зарплату до 2 тысяч рублей — и это по официальной статистике.

— Чувствую, цены скоро взлетят еще больше.

— Это не цены не соответствуют. Это среднестатистические доходы не соотвествуют.

— Сопоставимы, но не для всех. Куча людей готовы платить по таким ценам, куча людей скупает недвижимость в Минске как фантики. Но и куча людей живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому такие цены, ибо в 90% случаев всегда найдется тот, кто заплатит.

— Это к вопросу о распределении доходов, так как если есть восстребованные услуги по такой цене, значит есть и желающие их оплатить.

— Вы верно все подметили, очень много людей в Минске далеко за 1000 долларов в месяц доходы имеют, но еще больше людей о 1000 долларов мечтают. Первые покупают квартиры, дома, машины без кредитов, летают на отдых. В Минске нет среднего класса, тут либо штука баксов мечта, либо загребаешь по три тысячи.

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